Ukrajinský premiér Šmyhal uvedl, co ve skutečnosti může zastavit provoz plynovodu Nord Stream 2

Předseda ukrajinské vlády Denys Šmyhal ve svém rozhovoru pro litevská média ujistil, že Kyjev bude i nadále usilovat o to, aby rusko-německý plynovod Nord...

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal označil celý projekt za „energetickou zbraň“ Ruska, který je namířen proti Západu.Podle Denyse Šmyhala by skutečnost, že projekt téměř dokončen, neměla nutit Kyjev přestat proti němu bojovat.Výzva polského ministra zahraničí vůči NěmeckuNa konci minulého měsíce polský ministr zahraničí Zbigniew Rau vyzval Německo, aby pomohlo Ukrajině kompenzovat to, co on označuje za „bezpečnostní deficit“, který by se měl objevit poté, co bude plynovod Nord Stream 2 spuštěn na plnou kapacitu.Polský diplomat své poznámky uvedl v článku, který publikoval v německých novinách Frankfurter Allgemeine Zeitung, který vyšel ve středu.Podotkl také, že ruský prezident Vladimir Putin „nenesl obrovské náklady na stavbu Nord Streamu 2, aby tento instrument potom nevyužíval“.Podle názoru Raua to podtrhuje „nezbytnost posilování zastrašovacího potenciálu NATO na východním křídle a Ukrajiny, která (…) by měla dostat pravidelnou vysokou kompenzaci, jak ve smyslu politické podpory, tak i ve smyslu posílení obranného potenciálu“.Ministr naznačil, že Polsko je připraveno „udělat svoji část, aby byl vyplněn tento deficit bezpečnosti“.

