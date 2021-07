Za vraždou haitského prezidenta stojí američtí občané. Začali vypovídat

https://cz.sputniknews.com/20210709/za-vrazdou-haitskeho-prezidenta-stoji-americti-obcane-zacali-vypovidat-15091368.html

Podle nejnovějších údajů jsou mezi zadrženými osobami dva Američané haitského původu – James Solage a Joseph Vincent.Solage prohlásil, že „si našel tuto práci na internetu“. Podle svých slov přicestoval na Haiti před měsícem, a žoldáci před třemi měsíci.Soudce oznámil také výsledky prohlídky aut, která patřila předpokládaným vrahům. Podle něj bylo ve vozech nalezen, střelných zbraní a dolarů, také server kamerového systému, který byl instalován v domě Jovenela Moïseho, a šekovou knížku jeho manželky.Ministr obrany Kolumbie dříve oznámil, že z vraždy Moïseho jsou podezřelí kolumbijští vojáci ve výslužbě. Haitské právní orgány oznámily, že identifikovaly 28 předpokládaných zločinců, z nichž 26 je občany Kolumbie.Osoby podezřelé z vraždy haitského prezidenta byly zadrženy na Velvyslanectví Tchaj-wanuJedenáct osob podezřelých z vraždy haitského prezidenta Jovenela Moïseho bylo zatčeno na území Velvyslanectví Tchaj-wanu na Haiti, oznámili v diplomatické misi.Ve čtvrtek ráno policisté diplomatům oznámili, že chtějí vstoupit na území velvyslanectví kvůli pátrání po podezřelých osobách.Zmiňme, že bylo zadrženo celkem 17 podezřelých osob a dalších sedm jich bylo zlikvidováno v průběhu policejních operací. Smrt haitského prezidentaPřipomeňme, že haitský prezident Jovenel Moïse byl smrtelně zraněn poté, co skupina lidí zahájila střelbu v jeho soukromé rezidenci. Ve středu 7. července o tom informoval zpravodajský portál Juno7 s odvoláním na úřadujícího premiéra Clauda Josepha. Útočníci zranili také první dámu Martine Marii Etienne Josephovou. Byla hospitalizována a je ve vážném stavu.Úřady se domnívají, že za tímto činem stojí zbrojení cizinci. V zemi bylo dokonce na 15 dní vyhlášeno stanné právo. V sousední Dominikánské republice předpokládají, že útok má na svědomí sedmičlenná skupina Jihoameričanů - čtyři Kolumbijci a tři Venezuelané. Organizátoři atentátu jsou pravděpodobně haitští drogoví dealeři.Předseda vlády Joseph označil vraždu za „otřesný, nelidský a barbarský čin“ a vyzval obyvatele ostrovního státu v Karibském moři ke klidu. Uvedl, že policie a úřady mají situaci na ostrově pod kontrolou.Jovenel Moïse byl haitským prezidentem od 7. února 2017. Vládl Haiťanům na základě dekretu vydaném poté, co byly kvůli sporům odloženy volby z roku 2018. Čelil odporu ze strany obyvatel, kteří jeho mandát považovali za nelegitimní. Prezident také během čtyř let vyměnil sedm premiérů. Od 5. července Ariel Henry se měl stát novým premiérem.

