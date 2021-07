https://cz.sputniknews.com/20210709/zvyhodnovani-ockovanych-lidi-stupnuje-nenavist-autorka-petice-na-sk-o-testech-zdarma-a-vakcinaci-15097099.html

Zvýhodňování očkovaných lidí stupňuje nenávist. Autorka petice na SK o testech zdarma a vakcinaci

Zvýhodňování očkovaných lidí stupňuje nenávist. Autorka petice na SK o testech zdarma a vakcinaci

Slovensko dnes hlásí 39 nakažených covidem. Kvůli šíření nové delta mutace Ministerstvo zdravotnictví SR zpřísnilo podmínky vstupu do země. Vládní epidemická... 09.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-09T18:25+0200

2021-07-09T18:25+0200

2021-07-09T18:25+0200

názory

ústavní soud slovenska

odolnost

ministerstvo zdravotnictví

testování

základní lidská práva

očkování

svoboda pohybu

mutace

vakcína

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/13291501_0:142:3000:1830_1920x0_80_0_0_dccda0535efa348e070846928eaf7cc4.jpg

Podle dat slovenského národního centra zdravotnických informací 9. července počet pozitivně testovaných osob PCR testy na Slovensku činil 39 lidí. V porovnání s minulým týdnem, kdy bylo 17 nově nakažených, se ukazatel více než zdvojnásobil. Úřad veřejného zdravotnictví uvedl, že ve čtvrtek bylo zaznamenáno 14 osob infikovaných delta variantou koronaviru, drtivá většina z nich chytila infekci po návratu ze zahraničí.Ministerstvo zdravotnictví SK se tak od 9. července rozhodlo pro zpřísnění podmínek vstupu do republiky. Přestal platit cestovatelský semafor, který jednotlivé země rozděloval do tři skupin, a proběhl přechod na uniformní online systém eHranice. V rámci něho je rozhodujícím stav očkování osoby: vakcinovaní lidí z jakéhokoliv státu se musí registrovat v novém systému a prokázat se národním nebo evropským očkovacím průkazem. Všichni neočkovaní cestující přijíždějící na Slovensko (s výjimkou pendlerů z ČR, kteří mají první dávku vakcíny) by se měli také zaregistrovat a dodržet 14denní karanténu. Po pěti dnech od příjezdu musí navíc absolvovat PCR test. V případě negativního výsledku testu je karanténa ukončena předčasně. Ministr Lengvarský se přitom nechal slyšet, že antigenní testy už nikdy zdarma nebudou. Cenu PCR a antigenních testů by politici měli projednat během setkání vlády Slovenska v pondělí 12. července.V reakci na nově zveřejněné opatření před několika dny Mgr.Veronika Červeňan zveřejnila petici sepsanou jménem občanů Slovenské republiky. Online dokument podepsalo přes pět tisíc občanů, aktivně ji mezi sebou šíří na sociálních sítích. V dokumentu autorka zdůraznila, že přijatá opatření nejsou v souladu s 2. oddílem Ústavy Slovenské republiky. Podle autorky petice aktuální přístup vlády k očkování porušuje závazek č. 2361 přijatý Radou Evropy 27. ledna 2021. Petice mimo jiné volá po poskytování testů pro slovenské občany zdarma.Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o zpřísnění opatření od pátku kvůli šíření nové mutace koronaviru, prý jednají v zájmu veřejného zdraví občanů. Proč tuto snahu považujete za nevhodnou? Mgr. Veronika Červeňan: Jak se ukázalo ve Velké Británii, delta varianta viru SARS-COV-19 je slabší oproti předešlým mutacím, ačkoli se rychleji šíří, nemá těžký průběh*. Také úmrtnost spojená s touto mutací je nižší**. Tento krok vlády považuji za neopodstatněný, protože není zatím dokázáno, že vakcína na 100 % chrání proti přenosu viru z člověka na člověka ***, a toto nařízení vlády pouze rozděluje lidi na dva tábory, přičemž jeden je neprávem zvýhodněn. V petici voláte po zacházení se všemi občany Slovenska v souladu s ústavními nařízeními a bez diskriminace neočkovaných občanů. V čem se ta diskriminace projevuje a jak se jí dá podle Vás zamezit, aniž by bylo ohroženo zdraví lidí?Jak jsem již zmínila v 1. otázce, aktuálně vládní nařízení zvýhodňuje očkované občany oproti neočkovaným, čímž vytváří ve společnosti nátlak na lidi, aby se dali očkovat a tím přešli do skupiny, která je zvýhodněna. Toto zvýhodňování tak dává první skupině pocit, že neočkovaný člověk je hrozba, čímž se stupňuje nenávist mezi lidmi. Toto považuji za diskriminační jednání ze strany vlády. Kdyby platila stejná pravidla pro očkované i neočkované lidi při návratu do země nebo i při pohybu v zemi, nic z toho by se nedělo. Mnozí lidé se proto dají očkovat i nedobrovolně z důvodu, aby nebyli odsuzováni nebo diskriminováni. Netřeba zapomínat, že dosud neexistují přesné poznatky o tom, že vakcína chrání stoprocentně i před šířením nákazy, proto i očkovaný člověk může přenášet virus stejně jako neočkovaný. Z tohoto důvodu očkování chrání pouze toho konkrétního člověka a ne jeho okolí, jak se nám to snaží předestřít média spolu s vládou. Ministr vnitra ČR Jan Hamáček uvedl, že slovenská vláda se rozhodla ke konci týdne otevřít všechny hraniční přechody a přejít na namátkové kontroly. Dle slov premiéra Eduarda Hegera přechodný režim má pro pendlery platit na měsíc do 9. srpna. Je to podle vás shodný kompromis? Ne, protože je to pouze dočasné a podmínkou vstupu pro každého je PCR test, který je platný pouze 7 dní, takže zejména pendler na to doplatí po finanční stránce. Navíc kontroly, i když namátkově, stěžují přechod přes hranice a vytvářejí zdržení. Ve výjimkách z karantény se nemyslí na lidi žijící v zahraničí bez platné pracovní smlouvy, jako jsou matky nebo důchodci. Dle slov premiéra Eduarda Hegera v pondělí projedná vláda úhradu PCR a antigenních testů. Objevila se informace i o symbolické ceně za testy. Proč by podle Vás měla vláda zajistit provedení RT-PCR/antigenních testů zdarma?Každý RT-PCR test a také antigenní test byl zakoupen z daní občanů Slovenské republiky, nevidím proto důvod platit si test i podruhé. Navíc žiji v Německu, kde jsou od počátku tyto testy poskytovány zdarma, jakož i v jiných členských státech EU****. Pokud se od občanů něco vyžaduje, neměli by za to ještě doplácet. Jaké podmínky pro vstup na Slovensko považujete za vhodné a bezpečné pro zdraví obyvatelstva jako celku?Za vhodně a bezpečné považuji, aby bylo možné provedení antigenních nebo RT-PCR testů zdarma pro všechny, kteří přecházejí hranice a nemají možnost otestovat se v zahraničí. Bez rozdílu, zda tento člověk absolvoval jedno, dvě nebo žádné očkování. Mnozí nesouhlasí s testováním, já však proti testování nemám výhrady. Mělo by však být občanům zajištěno bezplatně. Karanténa je v momentální situaci u člověka s negativním testem při vstupu do země a bez příznaků zcela bezpředmětná a považuji ji za šikanu ze strany vlády.* Navzdory rychlejšímu šíření delta variant ve Velké Británii je počet hospitalizovaných dramaticky nižší. V červnu 2021 byla hospitalizována 1 osoba ze 100 000, kdežto minulou zimu během špičky počtu hospitalizací se jednalo o 35 lidí ze 100 000 obyvatel. K podobným závěrům dospěl virolog Jonas Schmidt-Chanasit na základě dat z Německa. Podle něj důvodem lehčího průběhu nové vlny a značně menšího počtu závažných případů je vysoká proočkovanost lidí náchylných k těžkým průběhům nákazy a následnému úmrtí. Co se týče nakažlivosti, různé vědecké průzkumy z Velké Británie uvádějí, že nová varianta je o 40 až 60 % nakažlivější než alfa varianta. Dle probíhajícího britského průzkumu ZOE COVID Study se symptomy nemoci delta a alfa varianty liší, zejména u očkovaných osob se méně často vyskytuje ztráta čichu, dušnost a horečka, a to jak u očkovaných tak u neočkovaných osob.** Zpráva z briefingu Public Health England uvádí, že nové delta variantě podlehlo 117 lidí ze 92,056 infikovaných k 21. červnu 2021. Jedná se o 0,01 % úmrtnost, což je výrazně nižší než u alfa varianty.*** Dle Aliance vakcín GAVI primárním cílem vakcín je zabránění těžkému průběhu nemoci. Vysoka účinnost již vyvinutých vakcín to prokázala. Garance přenosu viru mezi již vakcinovanými lidmi zatím nelze zaručit. Hovořil o tom Dr. Scott Gottlieb, bývalý komisař pro potraviny a léky v USA. Případy tzv. „průlomových“ infekcí neboli onemocnění po očkování se objevují. Zejména u šesti již vakcinovaných osob, které trávily karanténu v australském Sydney po příletu z Walesu, bylo zaznamenáno opětovné nakažení koronavirem. Dubnový průzkum Public Health England v domácnostech, kde bydlí očkované a neočkované osoby, zjistil, že využití vakcíny Pfizer a AstraZeneca snižovalo pravděpodobnost dalšího přenosu viru o 40-60 %. To znamená, že pokud se někdo nakazil po očkování, měl poloviční pravděpodobnost přenosu své infekce na jiné osoby v porovnání s infikovanými lidmi, kteří nebyli očkovaní. Zatím největší průzkum „průlomových“ onemocnění byl proveden v Izraeli, kde se zjistilo, že možnost opětovného nakažení se značně snižovala po obdržení druhé dávky vakcíny.**** Dle zákona platného v Německu od března letošního roku každý občan má nárok na jeden antigenní test zdarma každý týden. Podobná pravidla platí i pro rezidenty, pracující a studující osoby v Rakousku.Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce.

https://cz.sputniknews.com/20210704/liberalni-fasismus-nenaockovani-maji-kvicet-jako-svine-na-jatkach-hlasi-slovensky-novinar-15047552.html

https://cz.sputniknews.com/20210702/zvyhodnovani-ockovanych-porusuje-ustavu-slovenska-opozicni-smer-sd-jde-k-ustavnimu-soudu-15033803.html

https://cz.sputniknews.com/20210702/hradime-testy-pro-zabavu-vojtech-prohlasil-ze-odmitaci-vakciny-si-budou-muset-platit-testy-sami-15032066.html

https://cz.sputniknews.com/20210625/je-delta-varianta-koronaviru-odolna-vuci-vakcinam-lekar-krcmery-prichazi-s-neutesenym-zjistenim-14951970.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

ústavní soud slovenska, odolnost, ministerstvo zdravotnictví, testování, základní lidská práva, očkování, svoboda pohybu, mutace, vakcína, účinnost, průzkum, zdraví, slovensko