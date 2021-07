https://cz.sputniknews.com/20210710/cesko-hlasi-278-novych-pripadu-za-patek-regiony-na-koronavirove-mape-zacinaji-tmavnout-15101450.html

Česko hlásí 278 nových případů za pátek. Regiony na koronavirové mapě začínají tmavnout

Česko hlásí 278 nových případů za pátek. Regiony na koronavirové mapě začínají tmavnout

V pátek 9. července v Česku přibylo 278 nově potvrzených případů nákazy koronavirem. Minulý pátek to přitom bylo 163 případů, a tak tato data jen dále svědčí o... 10.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-10T10:30+0200

2021-07-10T10:30+0200

2021-07-10T10:30+0200

česko

koronavirus

nákaza

epidemie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/09/12201245_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_5b40a112676526bf901dc6c16c177d78.jpg

Uvádí se, že země má aktuálně 12 potvrzených případů za poslední týden na 100 000 obyvatel. Incidenční číslo tedy mírně stouplo. Co se týče reprodukčního číslo, to je nyní na hodnotě 1,27. Mírně tedy vzrostlo. Daný údaj přitom ukazuje rychlost šíření epidemie, a pokud je vyšší než 1, pak epidemie zrychluje. Aktuálně nejhorší vývoj z regionů nyní hlásí Praha, která má za pátek 96 nových případů. Poté je špatná situace také v Plzni a Rokycanech, kde rovněž tmavne koronavirová mapa. V těchto regionech je více než 34 nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dní. Více než 25 nakažených na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní pak hlásí okresy Plzeň-sever, Plzeň-jih a Praha-západ. K hranici se pak blíží Benešovsko.Zaměříme-li se na testy, za včerejší den bylo vykonáno 87 608 antigenních testů (celkem 22 422 837) a 35 811 PCR testů (celkem 8 298 614). Včera bylo aplikováno 91 618 dávek vakcíny, přičemž celkem je vykázáno již 8 896 300 dávek.Situace v nemocnicích je zatím relativně uspokojivá. Aktuálně je s nemocí hospitalizováni 35 pacientů, přičemž ve vážném stavu jsou čtyři z nich. Epidemiolog a exministr zdravotnictví Roman Prymula ale v této souvislosti uvedl, že Česko teprve čeká nárůst počtu hospitalizovaných v souvislosti s nárůstem nákazy.Zákeřná nemoc, která se poprvé v ČR objevila 1. března 2020, si vybrala už přes 30 tisíc obětí. Aktuálně statistika uvádí 30 331 zemřelých, kterým byl diagnostikován covid-19. Naopak se z koronaviru uzdravilo již 1 636 783 osob.Předávkování ivermektinemZa zmínku stojí i zpráva, že se několik lidí v Česku předávkovalo lékem s obsahem ivermektinu. Tento přípravek se používá jako antiparazitikum a experimentálně byl podáván při léčbě covidu-19. Informovala o tom mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Klára Brunclíková. Připomeňme, že resort zdravotnictví letos v březnu umožnil zdravotnickým zařízením podávat pacientům s covidem-19 v rámci experimentální léčby lék ivermektin. Předepsání tohoto léku však mělo záležet na rozhodnutí konkrétního lékaře. Někteří lidé se ale snažili obstarat si jej sami. SÚKL navíc evidoval čtyři případy internetových inzerátů, kdy někdo nabízel přípravky s ivermektinem. Zákon přitom jeho prodej přes internet neumožňuje.Za nelegální nabízení léčivých přípravků navíc hrozí pokuty až 20 milionů korun. Povolen není ani zásilkový dovoz léků do České republiky, zásilku zadrží celníci.

Červenáček Pokud virus Sars-Cov-2 neexistuje, jak bylo nyní s konečnou platností vědecky prokázáno, znamená to, že: 1. Struktura viru a jeho spike protein neexistují. (Spike protein se nezískává z viru, vytváří se v laboratorních podmínkách s použitím uměle vytvořených genových sekvencí, za pomocí počítačů.) 2. Genom viru neexistuje. (Takzvaný genom viru Sars-Cov-2 byl uměle vytvořen.) 3. Kmeny viru neexistují. 4. Není možné vytvořit diagnostický test ani vakcínu. (PCR testy, vektorové a mRNA vakcíny se zakládají na zcela podvodných sekvencích genů.) 5. Není možné prokázat vztah příčiny a následku mezi onemocněním a neexistujícím virem. Veškerá takzvaná preventivní opatření nařízená vládou se nezakládají na vědě. Celý příběh jménem Covid-19 slouží pouze k získání kontroly nad lidmi a k tomu, aby si lidé zvykli na diktátorský režim.🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 3

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, nákaza, epidemie