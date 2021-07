https://cz.sputniknews.com/20210710/dalsi-skandal-princ-william-se-chysta-porusit-kralovsky-protokol-pisi-media-15109957.html

Další skandál? Princ William se chystá porušit královský protokol, píší média

Britská média uvádějí, že princ William společně se svou manželkou Kate se mohou brzy přestěhovat do Buckinghamského paláce. Jak tvrdí zdroj, učinit tento krok... 10.07.2021, Sputnik Česká republika

Vévodové z Cambridge v nejbližší době mohou opustit Kensingtonský palác. S takovým předpokladem přišel jeden ze zdrojů, jehož slova uvádějí britská média. Novým sídlem prince Williama a Kate Middletonové se totiž může stát Buckinghamský palác, který je oficiálním sídlem britské královny. Vzhledem k tomu, že Buckinghamský palác má status hlavního sídla britského panovníka už od 19. století, možné stěhování prince Williama, který je nyní druhým dědicem v pořadí na britský trůn, bude v rozporu s tradicemi královské rodiny.Kromě toho zdroj tvrdí, že poté, co se princ Charles stane britským králem, může zůstat ve své současné rezidenci. Princ Harry a Meghan dostanou odměnuBritská charitativní organizace Population Matters (prosazující zachování optimálního počtu obyvatel) předá princi Harrymu a jeho manželce Meghan Markleové cenu 500 liber (695 dolarů) za to, že se rozhodli nemít více než dvě děti. 10. července o tom píše Sky News.Rovněž poděkovali páru za „toto osvícené rozhodnutí a za potvrzení toho, že malá rodina je také šťastná rodina“.Finanční prostředky získané od organizace budou moci manželé darovat na jakékoliv dobročinné účely podle svého výběru.Archie, syn prince Harryho a Meghan Markleové, se narodil 6. května 2019, jejich dcera Lilibet Diana přišla na svět 4. června tohoto roku.Omid Scobie, životopisec vévody ze Sussexu, 4. července sdělil, že zaměstnanci Kensingtonského paláce, rezidence britského prince Williama, záměrně šíří zvěsti o duševním zdraví prince Harryho. Podle názoru Scobieho informační kampaň proti Harrymu údajně začala po jeho interview v roce 2019, které následovalo po turné vévody ze Sussexu po Jižní Africe, během něhož řekl, že on a jeho bratr „šli každý svou cestou“.

