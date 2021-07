https://cz.sputniknews.com/20210710/dorazila-pata-vlna-biji-na-poplach-epidemiologove-zachranit-muze-jedine-ockovani-15103568.html

Dorazila pátá vlna, bijí na poplach epidemiologové. Zachránit může jedině očkování

Dorazila pátá vlna, bijí na poplach epidemiologové. Zachránit může jedině očkování

Koronavirus v Česku opět nabírá na obrátkách. Epidemiologové se shodují, že země stojí na prahu již páté vlny. Oproti minulému týdnu se počty nakažených... 10.07.2021, Sputnik Česká republika

Řádění nakažlivé mutace delta, zrušení většiny omezujících opatření a bohatý společenský život přeje množení koronaviru a jeho mutacím.Podle něj šíření nákazy v letních měsících není tak intenzivní jako na podzim, kdy se lidé potkávají většinou v uzavřených prostorách. Nicméně, i na letní měsíce se nové mutace „šíří nepoměrně rychleji“.Ani epidemiolog Rastislav Maďar, který vede pracovní skupinu pro uvolňování karanténních opatření, nevěří, že se situace v nejbližší době zlepší. Doufá ale, že nová vlna nepovede k výraznému nárůstu hospitalizací.Dnes je v nemocnicích 35 lidí, je což nejvíce za poslední týden. Minulou sobotu bylo s koronavirem hospitalizováno 27 lidí. V těžkém stavu se v současné době nacházejí čtyři pacienti. Prymula ovšem varoval, že se šíření covidu-19 začne v nemocnicích projevovat v průběhu deseti dnů.Řešení je očkováníJediné východisko ze současné situace je buď očkování, nebo prodělání nemoci. Jak Prymula, tak i Maďar ovšem varovali před promořováním.Otázka třetí dávky vakcíny zatím ve hře ale není. O přeočkování se rozhodne až ve druhé polovině roku, až budou k dispozici data ze zemí s vyšší proočkovaností populace.V této souvislosti ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek v rozhovoru pro Novinky.cz upozornil, že se nákaza šíří především mezi mladými lidmi ve věku 16 až 29 let.Ředitel ÚZIS zároveň nevyloučil, že se do té doby nevyvine nová mutace, která situaci ještě zhorší. Zároveň však podotkl, že je proti povinnému očkování.Koronavirus v ČeskuSituace s koronavirem se od začátku letních prázdnin začala opět zhoršovat. V pátek laboratoře odhalily 278 případů nákazy covidem-19. Pro srovnání minulý pátek bylo zaznamenáno 163 případů a pátek předtím 132 případů nákazy. Reprodukční číslo je na hodnotě 1,27, což znamená, že se epidemie šíří.Nejhorší situace je v Praze, na kterou připadá téměř třetina všech odhalených případů nákazy. Špatná je i situace v Plzni a Rokycanech.Premiér Andrej Babiš (ANO) dokonce prohlásil, „že nás čeká horké léto“ kvůli velkému nárůstu počtu nakažených. Očkování je podle něj jediným řešením, jak vrátit děti do škol a zbytek populace do normálu.Babiš tento týden požádal maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa o zápůjčku dalších 200 tisíc dávek vakcín proti covidu. Maďarsko už dříve Česku půjčilo zhruba 140 tisíc dávek. Česko je má vrátit do konce roku.

