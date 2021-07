https://cz.sputniknews.com/20210710/eu-dodrzela-sve-slovo-von-der-leyenova-oznamila-uspech-unijniho-postupu-v-boji-proti-covidu-15109039.html

„EU dodržela své slovo.“ Von der Leyenová oznámila úspěch unijního postupu v boji proti covidu

Dodala však, že boj s pandemií covidu-19 trvá a záleží pouze na konkrétních členských státech, jak rychle bude provedeno očkování jejich obyvatel.„Naše očkovací kampaň od začátku roku nesmírně zrychlila. Náš společný postup je úspěšný. Z této krize dokážeme vyjít jedině společně,” prohlásila.Podle jejích slov je Evropská unie připravena dodat členským státům ještě další dávky vakcín, a to i těch, které farmaceutické společnosti vyvíjejí konkrétně k obraně proti nově objeveným kmenům koronaviru. Evropská unie byla na začátku očkovací kampaně proti covidu-19 velmi kritizována především za to, že nejen v USA, ale i ve Velké Británii probíhá imunizace obyvatelstva mnohem rychleji. V květnu však Ursula von der Leyenová prohlásila, že nejdůležitější je výsledek, a slíbila, že do července bude možné naočkovat 70 procent z celkového počtu dospělých obyvatel EU.Evropská komise zakoupila pro členské státy EU celkem 500 milionů dávek vakcíny, z nichž bylo 330 milionů od firem Pfizer a BioNTech, 100 milionů od AstraZeneky, 50 milionů od Moderny a 20 milionů od společnosti Johnson & Johnson. U všech přípravků kromě Johnson & Johnson je nezbytné k úplné imunizaci podat dvě dávky vakcíny.Pomoc Česku s vakcínamiNení žádným tajemstvím, že již dříve Maďarsko půjčilo Česku asi 140 tisíc dávek vakcín (konkrétně 140 950 dávek). Šéf maďarské diplomacie tuto dodávku předal Babišovi dvakrát v Praze. Jednalo se o přípravky od společností Pfizer/BioNTech a Česko by je mělo vrátit do konce roku.Nyní to však vypadá, že to nebyla poslední výpomoc, která z polské strany vůči té české proběhla. V pátek totiž Babiš novinářům po schůzce premiérů zemí Visegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko) a Slovinska, která se konala v Lublani, oznámil, že požádal o další dodávky.Již v dubnu přitom Česku výpomoc s vakcínami slíbily Slovinsko, Rakousko a Maďarsko. Na takovém kroku se tyto země dohodly poté, co Praha nesouhlasila s kompromisem ohledně rozdělení dodatečných deseti milionů dávek v Evropské unii. Česko kvůli rozdělení obdrželo méně vakcín, než kdyby s kompromisem vyslovilo souhlas. Nutno zmínit, že česká země mimo standardních dodávek vakcín na základě smluv uzavřených s výrobci prostřednictvím EU dosud získalo téměř 300 tisíc dávek vakcín. Slovinsko a Rakousko je zapůjčily, Izrael, Srbsko a Slovensko darovaly.

