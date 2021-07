https://cz.sputniknews.com/20210710/haitske-urady-pozadaly-osn-o-vyslani-vojaku-do-zeme-15100466.html

Haitské úřady požádaly OSN o vyslání vojáků do země

Haitské úřady požádaly OSN o vyslání vojáků do země

Haitské úřady sepo nedávném atentátu na prezidenta Jovenela Moïsehoobrátily s požadavkem na Organizaci spojených národů (OSN), aby do země vyslala vojenské... 10.07.2021, Sputnik Česká republika

Již dříve haitské úřady zaslaly obdobnou žádost také Spojeným státům amerických, které žádaly o vyslání omezeného kontingentu 500 lidí na ochranu infrastruktury, přístavů, letišť a energetických systémů.Dopis kanceláře haitského premiéra zaslaný zástupci OSN na Haiti je datován k 7. červenci. Jak připomíná agentura Reuters, cílem této žádosti je „podpořit snahu národní policie o obnovení bezpečnosti a veřejného pořádku na celém území“.Zmiňme, že Kancelář generálního tajemníka OSN následně potvrdila skutečnost, že dopis od haitských úřadů obdržela. Tato žádost je v současné chvíli posuzována. Organizace zároveň upozornila, že rozhodnutí o vyslání kontingentu musí učinit Rada bezpečnosti.Stálá zástupkyně Norska Mona Juulová již dříve uvedla, že Rada bezpečnosti OSN zatím neuvažuje o možnosti návratu mírových sil na Haiti. V roce 2019 organizace oznámila ukončení 15leté mírové mise v této zemi.Smrt haitského prezidentaPřipomeňme, že haitský prezident Jovenel Moïse byl smrtelně zraněn poté, co skupina lidí zahájila střelbu v jeho soukromé rezidenci. Ve středu 7. července o tom informoval zpravodajský portál Juno7 s odvoláním na úřadujícího premiéra Clauda Josepha. Útočníci zranili také první dámu Martine Marii Etienne Josephovou. Ta byla hospitalizována a je ve vážném stavu.Úřady se domnívají, že za tímto činem stojí zbrojení cizinci. V zemi bylo dokonce na 15 dní vyhlášeno stanné právo. V sousední Dominikánské republice předpokládají, že útok má na svědomí sedmičlenná skupina Jihoameričanů - čtyři Kolumbijci a tři Venezuelané. Organizátoři atentátu jsou pravděpodobně haitští drogoví dealeři.Orgány činné v trestním řízení ve čtvrtek uvedly, že identifikovaly 28 osob podezřelých z účasti na vraždě, z nichž se 26 osob řadí mezi kolumbijské občany a další dva jsou občané USA haitského původu. Celkově bylo podle šéfa policie zadrženo 17 členů zločinecké skupiny. Kolumbijské úřady dále uvedly, že pro podezření z účasti na zločinu byli zadrženi vysloužilí vojáci této země.Předseda vlády Joseph označil vraždu za „otřesný, nelidský a barbarský čin“ a vyzval obyvatele ostrovního státu v Karibském moři ke klidu. Uvedl, že policie a úřady mají situaci na ostrově pod kontrolou.Jovenel Moïse byl haitským prezidentem od 7. února 2017. Vládl Haiťanům na základě dekretu vydaném poté, co byly kvůli sporům odloženy volby z roku 2018. Čelil odporu ze strany obyvatel, kteří jeho mandát považovali za nelegitimní. Prezident také během čtyř let vyměnil sedm premiérů. Od 5. července Ariel Henry se měl stát novým premiérem.

