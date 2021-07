„Každou mlaďošku v pohodě strčíte do kapsy.“ 48letá Krainová šokovala luxusním tělem v bikinách

https://cz.sputniknews.com/20210710/kazdou-mladosku-v-pohode-strcite-do-kapsy-48leta-krainova-sokovala-luxusnim-telem-v-bikinach-15100836.html

Tato maminka dvou synů a česká topmodelka sice za pár let oslaví padesátku, ale to nic nemění na tom, že je pořád ve formě. Simona Krainová totiž neusnula na... 10.07.2021, Sputnik Česká republika

Vysekané tělo, žádný tuk. Takovou postavičkou se Krainová může směle chlubit. Nedávno ji vystavila na obdiv i na Instagramu, když se nechala zvěčnit v dvoudílných vzorovaných plavkách.Když Simona tento snímek nasdílela, okamžitě se v komentářích strhla vášnivá debata. Některé ženy jí záviděly, jiné ji obdivovaly. Vyzdvihovaly zejména její luxusní postavu.A i další lidé psali, že má modelka postavičku jako lusk: „Bohyně. Každou mlaďošku v pohodě strčíte do kapsy, radost pohledět.“Spousta příznivců této krásky navíc obdivovala její vůli a vytrvalost. „Obdivuji vaši vůli na to běhání. Máte postavu snů,“ myslí si mnozí.Fanoušci také v komentářích vzpomněli Simoniného manžela, který by měl být dle jejich názoru náležitě pyšný na to, co má doma. Jeho žena je totiž neskutečná a obdivuhodná, vzkazovali mu lidé.Někteří uživatelé si ale myslí, že Simonin vzhled není takový, jaký je, jen díky přírodě a její snaze.A nebyli sami: „Plastiky dokáží divy.“Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.

