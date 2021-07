https://cz.sputniknews.com/20210710/lekari-vysvetlili-jak-cokolada-prospiva-zdravi-15095932.html

Lékaři vysvětlili, jak čokoláda prospívá zdraví

Lékaři vysvětlili, jak čokoláda prospívá zdraví

Flavonoidy, které obsahuje čokoláda, mají kladný účinek na kardiovaskulární soustavu, regulují hladinu cholesterolu a snižují nebezpečí vývoje demence... 10.07.2021

zdraví

Čokoláda obsahuje velké množství látek, které mají příznivý vliv na lidské zdraví. Oznámil to tabloid The Sun s odvoláním na výsledky hned několika výzkumů, které provedli američtí vědci.Za prvé, mírná spotřeba čokolády pomáhá lidem v tom, aby se cítili šťastní. Tento účinek spočívá ve schopnosti čokolády být v součinnosti s některými systémy neuromediátorů, mj. s dofaminem, serotoninem a endorfinem, v důsledku čehož se zlepšuje nálada a reguluje se chuť na jídlo.V menším množství čokoláda prospívá také srdci a kardiovaskulární soustavě. Flavonoidy, které obsahuje syrové kakao, normalizují krevní oběh, snižují krevní tlak, a také regulují hladinu cholesterolu.Flavonoidy mají kladný vliv ale i na mozek, chrání ho před oxidačním stresem a jinými poškozeními buněk. To vede k zachování kognitivních schopností člověka v pokročilém věku a ke snížení nebezpečí vzniku Alzheimerovy nebo Parkinsonovy choroby.Díky vlivu přírodních stimulátorů kofeinu a theobrominu, které patří do složení čokolády, může její zařazení do jídelníčku zesílit aktivitu mozku. Přitom za neužitečnější se považuje čokoláda s minimálním množstvím cukru, například hořká nebo tmavá čokoláda.

