„Mamma Mia.“ 56letá Pořízková se objevila před fanoušky v koupelně… úplně nahá

„Mamma Mia.“ 56letá Pořízková se objevila před fanoušky v koupelně… úplně nahá

Věk je jenom číslo a důležité je, na kolik se člověk cítí. Zřejmě něco takového se honí hlavou modelce českého původu Pavlíně Pořízkové. Dotyčná se navíc řídí... 10.07.2021, Sputnik Česká republika

Na jednom z takových snímků se totiž Pavlína ukázala zcela nahá. A vůbec jí nevadí, že už jí není dvacet, ale šestapadesát…Lidé se soustředili ale zejména na to, co na fotografii viděli. A mnohým došla slova, jelikož je dle nich modelka „okouzlující dáma“.A s lichotkami se přidávali další obdivovatelé: „Bohyně! Jste inspirací!! Vždycky jsem obdivovala vaši krásu jakožto supermodelku, ale když jsem vás sledovala, jak si procházíte nepřízní osudu a viděla jsem ten silný a půvabný způsob, jakým se chováte sama k sobě, tak tě opravdu obdivuji ještě víc,“ zaznělo.Mnohé navíc neodradilo ani to, že se Pavlína ukazuje nahá, i když už jí je přes padesát.„Děkuju. Ukazujete ženám, jak elegantně stárnout,“ obdivovali ji fanoušci.Velké části uživatelů se ale nelíbilo jenom Pavlínino tělo, ale také to, jaká je uvnitř. „Miluji vaši autenticitu,“ dodávali.Pavlína PořízkováDotyčná svou kariéru topmodelky začala už ve 13 letech, kdy žila s matkou a bratrem ve Švédsku. Pořízková byla v 80. letech jednou z nejpopulárnějších modelek Evropy a nejmladší modelkou na obálce Sports Illustrated Swimsuit Issue.Tato kráska je známá také tím, že fotila pro Playboy i Harper´s Bazaar, tančila v americké obdobě Stardance, zabodovala s knihou Léto modelky, objevila se na filmovém plátně, byla porotkyní reality show America´s Next Top Model. Největší úspěch ale sklidila již v roce 1992, kdy se dostala mezi desítku nejkrásnějších žen světa.Co se týče jejího soukromého života, už v roce 1989 se provdala za zpěváka rockové skupiny The Cars Ricka Ocaska a vychovali spolu dva syny Jonathana Ravena a Olivera Oriona. Pár ale nakonec po dlouhých 28 letech manželství oznámil rozchod. Připomeňme také to, že Rick Ocasek v září 2019 zemřel.

