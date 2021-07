https://cz.sputniknews.com/20210710/media-britske-namornictvo-zamerilo-sve-sily-na-hledani-zahadne-ruske-ponorky-15107852.html

Média: Britské námořnictvo zaměřilo své síly na hledání záhadné ruské ponorky

Britský deník The Telegraph proto dnes přišel s informací o nové operaci, kterou čtyři dny po incidentu v Černém moři z 23. června uskutečnilo Britské královské námořnictvo ve východním Středomoří. Britské protiponorkové vrtulníky Merlin, vyzbrojené sonarovým systémem, pátraly po „ruské ponorce“, která prý pronásleduje údernou skupinu letadlové lodě HMS Queen Elizabeth.Jeden z vrtulníků Merlin byl prý vypuštěn ze samotné lodě HMS Queen Elizabeth, další vzlétl z Fort Victoria, zásobující lodě a tankery Royal Fleet Auxiliary. Přinejmenším jeden sonar byl shozen do vody.Ruská ponorka, údajně zapojená do pronásledování, je Projekt 636 Varšavjanka, (v kódu NATO Kilo), což je supertichá dieselelektrická ponorka známá tím, že způsobuje potíže obrannému štábu NATO kvůli extrémně nízké hladině hluku a schopnosti plížit se k nepřátelským válečným lodím. Tato konkrétní ponorka byla údajně umístěna u Kypru, aby monitorovala letadla královského letectva útočící na Daeš* v Sýrii a aby byla součástí nasazení ruské černomořské flotily ve Středozemním moři.Zdroje Telegraphu neuvedly, zda bylo námořnictvo schopno identifikovat ruskou ponorku. Mluvčí ministerstva obrany však novinám řekl, že i když „operativní záležitost tohoto druhu nekomentuje, může však potvrdit, že jsou zavedena rozsáhlá opatření na ochranu HMS Queen Elizabeth a lodí britské skupiny Carrier Strike Group“. Bojová skupina vedená HMS Queen Elizabeth je aktuálně na své první cestě, aby předvedla koncept premiéra Johnsona „Globální Británie”, jehož cílem je obnovit image královského námořnictva jako „nejhrozivější evropské námořní síly“ a demonstrovat schopnost provádět operace globálně. V současné době se říká, že skupina letadlových lodí míří k Indickému oceánu.Útočná ponorka Rostov na DonuNení to poprvé, co ruské ponorky Varšavjanka způsobují ve Středozemním moři problémy Královskému námořnictvu a dalším mocnostem NATO. Informovaný zdroj v březnu sdělil Sputniku, že útočná ponorka Černomořské flotily Rostov na Donu zmizela z obrazovek amerických radarů, načež válečné lodě aliance strávily týden marným hledáním. Ruské námořnictvo se k ohlášenému incidentu, o němž psal deník The Telegraph, dosud nevyjádřilo.Koncem minulého měsíce Sputnik informoval o tom, že lodě stálé jednotky ruského námořnictva ve Středozemním moři provedou cvičení s raketovými střelbami ve vzdálenosti asi třiceti kilometrů od britské letadlové lodě Queen Elizabeth.Incident v Černém moři K incidentu v Černém moři došlo na konci června, a to s lodí členské země NATO. Britský torpédoborec Defender vstoupil do výsostných vod RF a překročil hranici v okolí mysu Fiolent na Krymu. Ruská pohraniční loď provedla varovnou střelbu a letadlo Su-24M podniklo bombardování po kurzu plavby torpédoborce.Britské ministerstvo obrany a vládní kancelář prohlásily, že vojenská loď vykonávala civilní plavbu přes ukrajinské vody a že nikdo na ni nestřílel, Rusko prý provádělo vojenské cvičení. Novinář BBC, který byl na palubě torpédoborce, však potvrdil, že loď záměrně překročila hranici.Mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová prohlásila, že v případě počínání Velké Británie v situaci s Defenderem se z toho Londýn nemůže vykroutit, neboť šlo o provokaci. *Teroristická organizace zakázaná za území Ruska.

