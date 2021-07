https://cz.sputniknews.com/20210710/na-whatsappu-zmizi-jedna-zvlastnost-ktera-znervoznuje-uzivatele-15103201.html

Na WhatsAppu zmizí jedna zvláštnost, která znervózňuje uživatele

Na WhatsAppu zmizí jedna zvláštnost, která znervózňuje uživatele

WhatsApp

2021-07-10T12:11+0200

2021-07-10T12:11+0200

2021-07-10T12:11+0200

funkce

věda a technologie

whatsapp

aplikace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/12603284_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_78f16324defc156eadd1c2f6b51dbc24.jpg

V současné době kvůli šetření objemu přenášených dat a paměti zhušťuje messenger vizuální kontent, a to často na úkor kvality. Teď ale WhatsApp tento problém vyřeší nastavením kvality videí a fotografií.Uživatel při odesílání videozáznamů a fotografií získá možnost vybrat si jednu z tří variant. Automatická varianta předpokládá, že si aplikace sama zvolí algoritmus komprese. Nejlepší kvalita zaručuje nejmenší kompresi dat, a šetrný režim je pro ty, kdo musí šetřit s provozem a s pamětí.Funkce je přístupná zatím jen uživatelům beta verze 2.21.14.16 messengeru WhatsApp pro Android. Všeobecně přístupnou se stane po jednom z nejbližších obnovení aplikace.Dříve bylo oznámeno, že se na WhatsAppu objevila funkce současného využití jedněch registračních údajů na několika zařízeních. Poté, co budou zařízení jednoho uživatele propojena, to hlavní z nich nemusí zůstávat na síti, aby WhatsApp Web a WhatsApp Desktop fungovaly současně. V tomto režimu je možno užívat až pět zařízení napojených na jeden účet.Bylo oznámeno, že komunikace za současného využití několika zařízení bude i nadále šifrována pomocí algoritmů WhatsApp.Opce funguje zatím jen v beta verzi aplikace 2.21.14.1 a jen na Androidu. Později bude tato možnost přístupná všem uživatelům.

https://cz.sputniknews.com/20210708/media-vice-nez-polovina-americkych-statu-zazalovala-google-u-soudu-15085066.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

funkce, whatsapp, aplikace