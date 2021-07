https://cz.sputniknews.com/20210710/nyt-zadost-haiti-o-americkou-vojenskou-pomoc-ukazuje-jak-moc-je-narod-otresen-soucasnym-chaosem-15108413.html

NYT: Žádost Haiti o americkou vojenskou pomoc ukazuje, jak moc je národ otřesen současným chaosem

NYT: Žádost Haiti o americkou vojenskou pomoc ukazuje, jak moc je národ otřesen současným chaosem

Haitská vláda dnes požádala USA, aby do země vyslaly armádu na ochranu nejdůležitějších objektů místní infrastruktury, píše The New York Times. Washington... 10.07.2021, Sputnik Česká republika

Noviny zároveň konstatují, že tato pozoruhodná žádost Haiti, adresovaná Spojeným státům, bývalé koloniální velmoci, která opakovaně zasahovala do záležitostí této země, ukazuje, jak hluboce je země otřesena současnými dny chaosu a intrik. Po náročném dni plném ostrých přestřelek s podezřelými z atentátu na haitského prezidenta Jovenela Moiseho úřady země oznámily zatčení 20 lidí: 18 Kolumbijců a 2 Američanů haitského původu, dalších pět podezřelých je stále na svobodě, píše The New York Times.Kromě toho místní orgány vyzvaly USA, aby vyslaly jednotky na ochranu nejdůležitějších objektů místní infrastruktury.Haitský velvyslanec ve Spojených státech rovněž požádal o pomoc FBI při vyšetřování této vraždy. Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová ve Washingtonu uvedla, že úředníci FBI a Ministerstva vnitřní bezpečnosti USA odcestují do Port-au-Prince „co nejdříve“, aby posoudili, jaká pomoc by mohla být poskytnuta. Nicméně na žádost Haiti o vyslání amerických vojáků vysoce postavený úředník Bidenovy administrativy prohlásil: „V současné době nejsou žádné plány na poskytnutí americké vojenské pomoci.“Vzhledem k tomu, jakou závratnou rychlostí probíhaly v pátek nové události, záhada ohledně toho, kdo skutečně stojí za vraždou haitského prezidenta, se jen prohloubila.Aktivisté prohledali ulice při hledání podezřelých a policie během přestřelek zabila minimálně tři lidi. Ukázalo se, že drtivá většina zatčených jsou bývalí vojáci z Kolumbie, kteří se zřejmě stali žoldáky.Kromě toho vznikly otázky, proč se útočníkům podařilo tak snadno proniknout do Moiseova sídla a zavraždit ho, zatímco bezpečnostní služba očividně neprovedla ani jeden výstřel.Kolumbijští představitelé uvedli, že minimálně 13 lidí dříve sloužilo v kolumbijské armádě a že dva z nich byli zabiti. Oba zadržení Američané, James Solage a Joseph Vincent, ve své výpovědi před haitským soudcem Clementem Noelem uvedli, že nebyli v místnosti, když byl Moise zabit, a že pro tuto žoldáckou četu pracovali pouze jako tlumočníci. Vincent zároveň uvedl, že hlavním organizátorem útoku byl cizinec jménem Mike, který mluvil španělsky a anglicky. A Solage řekl, že našel tuto práci poté, co odpověděl na inzerát uveřejněný na internetu. Oba však odmítli říci, kolik jim bylo zaplaceno.Vincent také řekl, že je v zemi šest měsíců a že dříve žil u svého příbuzného. Solage řekl, že je na Haiti měsíc. Podle jejich slov byli Kolumbijci, kteří se podíleli na spiknutí, v zemi asi tři měsíce.

