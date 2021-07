https://cz.sputniknews.com/20210710/ockovani-vakcinami-pfizer-a-moderna-muze-vzacne-zpusobit-zanet-srdecniho-svalstva-varuje-eu-15101779.html

Očkování vakcínami Pfizer a Moderna může vzácně způsobit zánět srdečního svalstva, varuje EU

Očkování vakcínami Pfizer a Moderna může vzácně způsobit zánět srdečního svalstva, varuje EU

Evropská léková agentura (EMA) aktualizovala informaci o nežádoucích vedlejších účincích v případě vakcín proti koronaviru od společností Pfizer/BioNTech a... 10.07.2021

Páteční zpráva EMA uvádí, že vakcíny Comirnaty od firem Pfizer/BioNTech a Spikevax od Moderny ve velmi vzácných případech mohou způsobit myokarditidu (zánět srdečního svalu) a perikarditidu (zánět osrdečníku).V Evropské unii bylo použito 177 milionů dávek vakcíny Pfizer. Ve 145 případech došlo ke vzniku myokarditidy a ve 138 případech k perikarditidě. Vakcínou Moderna bylo aplikováno 20 milionů dávek. Zmíněné nežádoucí účinky byly hlášeny u 19 lidí.Nejčastěji se vedlejší účinky dostavily do 14 dnů po druhé dávce a u mladších dospělých mužů.Myokarditida a perikarditida jsou zánětlivá onemocnění srdce. Mezi příznaky nejčastěji patří dušnost, silný tlukot srdce a bolest na hrudi. Pokud lidé na sobě tyto příznaky pozorují, měli by okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.Na zprávu EMA reagoval i Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).V pátek EMA rovněž varovala i před nežádoucími účinky vakcíny Janssen od firem Johnson & Johnson. Její aplikace může ojediněle vést k syndromu kapilárního úniku. Jedná se o závažný stav, při kterém dochází k úniku tekutin z malých krevních kapilár, což má za následek otoky především v oblasti paží a nohou, nízký krevní tlak, zahuštění krve a nízkou hladinu albuminu (důležitý krevní protein) v plazmě.Byly zaznamenány tři potvrzené případy tohoto nežádoucího účinku, které se objevily do dvou dnů od podání této jedno dávkové vakcinační látky. Do konce června bylo v Evropě podáno zhruba 18 milionů dávek vakcíny Janssen.Připomeňme, že Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) již v červnu varoval před myokarditidou a perikarditidou, ke kterým může ve velmi vzácných případech docházet po očkování vakcínami od firem Pfizer/BioNTech a Moderna.Ke konci června bylo ve Spojených státech aplikováno 300 milionů dávek těchto vakcín. Následně bylo zaznamenáno 1 200 zánětlivých onemocnění srdce. Kolem 300 lidí ve věku do 30 let bylo hospitalizováno. Nicméně po vyšetření byli téměř všichni propuštěni.

