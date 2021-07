https://cz.sputniknews.com/20210710/odbornici-poradili-jak-poznat-proslou-kavu-15096930.html

Odborníci poradili, jak poznat prošlou kávu

Odborníci poradili, jak poznat prošlou kávu

Káva si může po nějakou dobu uchovat některé ze svých vlastností. Pokud se trvanlivost nápoje blíží ke konci, nedá se srovnat s čerstvým. A když se na kávových... 10.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-10T07:17+0200

2021-07-10T07:17+0200

2021-07-10T07:17+0200

zdraví

káva

jídlo

zdraví

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/14246127_0:115:2670:1617_1920x0_80_0_0_6c59d5c474889654b96933fa43174e92.jpg

Kávová zrna různých stupňů pražení postupně ztrácí svoji kvalitu. Výrobci obvykle stanoví ve vakuovém balení trvanlivost 24 měsíců. Pokud káva v uzavřeném obalu poleží mnohem déle, může se zkazit. K hlavním příznakům, které svědčí o tom, že doba použitelnosti uplynula, patří:Trvanlivost mleté kávy je od 6 měsíců do dvou let, uvádí portál Profile. Otevřené balení se doporučuje spotřebovat do dvou až tří týdnů. Výrazně prošlý produkt ztrácí svou chuť, vůni a barvu, nápoj připravený z takové kávy může být nepříjemný. Co dělat s prošlou kávou Pokud vám zbyla prošlá káva a nechcete riskovat jejím pitím, můžete snadno najít alternativní použití. Pražená zrna se používají ke zdobení různých domácích výrobků, výrobě aplikací a plnění dekorativních váz.Kávová sedlina se také používá jako organické hnojivo, které můžete použít na záhonky s mrkví a ředkvičkami, přičemž kávová vůně bude zároveň působit jako odpuzovač škůdců. Po přípravě jídel s česnekem nebo cibulí si můžete potřít ruce vlhkou sedlinou, která vám pomůže odstranit zápach těchto potravin. Mletá káva je navíc jednou z nejčastějších ingrediencí v peelingu proti celulitidě a v tělových zábalech. Tento druh kávy se také používá k boji proti blechám u psů. V těchto případech je sedlina vtírána po umytí do srsti zvířat.

https://cz.sputniknews.com/20210709/lekarka-prozradila-jak-se-da-zbavit-tuku-na-brise-15084599.html

Červenáček Peeling nepoužívat. Zbavíte se povrchové ochranné kyselé vrstvy kůže a mohou do vás vnikat viry, infekce. To už je lepší pít starou zčernalou kávu. Aby se nezkazila, melte si vždy jen množství, které můžete spotřebovat do několika dnů. Vždy jí trochu zatlačit, aby bylo v kávě co nejméně vzduchu. A uchovávat v lednici. Instantní káva nezplesniví. Návod na přípravu diletantské kávy pro okamžité použití: Kávu turka připravíme klasickým způsobem, nejlépe z rozpustné kávy, která neobsahuje zdraví závadnou složku, na rozdíl od mleté kávy. Vodou o teplotě asi 90 stupňů (aby ve vodě zůstalo co nejvíce potřebného kyslíku) zalijeme natřikrát kávu, nejlépe bez smetany a cukru. Zbytek dolijeme vodou studenou. Zamícháme a můžeme okamžité pít. Tato káva je v kvalitě ale až druhá, za kávičkou pitou pěkně pomaloučku v osamocení K. Olinko🚾 postiženým. Ten má tu z pražených žaludů, hořčiny jsou vylouhované. Pil ji Žiška (takto jeho příjmení píše K. Olinka), a také s kozím mlékem. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

káva, jídlo, zdraví