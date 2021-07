https://cz.sputniknews.com/20210710/okamura-za-debakl-v-afghanistanu-muze-agresivni-politika-usa-a-nato-15107217.html

Okamura: Za debakl v Afghánistánu může agresivní politika USA a NATO

Okamura: Za debakl v Afghánistánu může agresivní politika USA a NATO

Dvacet let okupace posílilo radikální hnutí Tálibán*, upozornil předseda SPD Tomio Okamura, který okomentoval situaci v Afghánistánu. Zároveň se postavil proti... 10.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-10T19:50+0200

2021-07-10T19:50+0200

2021-07-10T19:50+0200

česko

tomio okamura

afghánistán

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/14593375_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_65549a19d65ee3f95519468e68cf0dff.jpg

Je známo, že SPD nepatří mezi stoupence zahraničních misí, Afghánistán nevyjímaje. Zatímco Spojené státy spolu se spojenci urychlují stahování svých sil, čím dál více provincií získává pod kontrolu radikální hnutí Tálibán. Tyto výsledky dvaceti let okupace označil Okamura za „vojenský debakl“.Přitom poukázal na to, že samotní Afghánci nikdy nesnesli zahraniční okupaci. Za neutěšitelný stav, který v zemi panuje, může podle něj politika Spojených států amerických a členských zemí NATO.Připomeňme, že letos v únoru Okamura plánoval cestu do Afghánistánu, a to spolu s poslancem ANO Stanislavem Berkovcem, Pirátem Tomášem Vymazalem a zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva zahraničí a vybraných českých firem. Z cesty nakonec sešlo kvůli zhoršení bezpečnostní situace v zemi. V Afghánistánu chtěl Okamura zprostředkovat obchodní styky pro české firmy.V květnu minulého roku Okamura jednal s velvyslancem Afghánistánu v ČR Shahzadem Aryobeehem. Tématem schůzky byl návrat afghánských uprchlíků do jejich vlasti.Situace v AfghánistánuS odchodem většiny amerických jednotek a vojáků dalších zemí se situace v Afghánistánu dramaticky zhoršuje. Talibán v pátek oznámil, že kontroluje 174 z téměř 400 újezdů v zemi. Dále dostal pod kontrolu část hraničních přechodů s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Íránem.Americký prezident Joe Biden přiznal, že Talibán je nyní vojensky nejsilnější od roku 2001, kdy americká armáda podnikla intervenci do Afghánistánu v reakci na útoky 11. září. Zároveň ale ujistil, že v případě vzniku teroristické hrozby, jsou Spojené státy připraveny reagovat.Podle šéfa Bílého domu se oficiální vláda v Afghánistánu udrží. Její pád nepovažuje za neodvratný. Biden připomněl, že v ozbrojených silách země působí 300 tisíc vojáků, proti kterým stojí 75 tisíc povstalců.Nyní Washington ze země stáhl více než 90 procent svých sil. Biden pro stažení stanovil termín 11. září. Minulý pátek Američané opustili afghánskou leteckou základnu Bagrám, aniž by informovali své afghánské partnery. Místní obyvatele ji nato začali plenit. Pořádek nastolil až příchod afghánské armády.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku

https://cz.sputniknews.com/20210706/americti-vojaci-tajne-opustili-vojenskou-zakladnu-v-afghanistanu-15065625.html

STEV.SEAGAL Okamura má pochopitelně pravdu, protože všude kde intervenuje a okupuje USA jde všechno k úpadku a zkáze. Co dělají čeští okupanti a agresoři v Mali a Afghanistánu ??? Bojujeme za zájmy USA a Francie jako kanonefutr a užiteční idioti a naši papalaši tu hrůzu ještě podporují !!! 261

❌➗➖➕ V německé televizi hlásili, že se francouzská vojska stahují z afrického Mali. O českých okupantech ale nemluvili.🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎👎🤮🚾 31

5

afghánistán

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tomio okamura, afghánistán, česká republika