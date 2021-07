https://cz.sputniknews.com/20210710/pliskova-prohrala-bartyova-poprve-za-svou-karieru-vyhrala-tenisovy-turnaj-ve-wimbledonu-15106769.html

Plíšková prohrála. Bartyová poprvé za svou kariéru vyhrála tenisový turnaj ve Wimbledonu

Plíšková prohrála. Bartyová poprvé za svou kariéru vyhrála tenisový turnaj ve Wimbledonu

Česká tenistka Karolína Plíšková prohrála ve finále Wimbledonu. Vítězkou grandslamového turnaje se stala australská tenistka a špička světového žebříčku... 10.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-10T17:09+0200

2021-07-10T17:09+0200

2021-07-10T19:09+0200

svět

tenis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1092/92/10929232_0:81:2804:1658_1920x0_80_0_0_56779fc1d9fae9155f545d51cd373eab.jpg

Další pokus Karolíny Plíškové ovládnout grandslamový turnaj skončil nezdarem. V dnešním finálovém zápase jednoho z nejprestižnějších tenisových turnajů podlehla Češka australské sportovkyni Ashleigh Bartyové ve třech setech 3:6, 7:6 (7:4) a 3:6. Hned na začátku zápasu Bartyová dokázala získat drtivý náskok 0:4, Plíšková měla totiž značné problémy při podání, což jí stálo první set. Ve druhém setu australská tenistka poněkud ztratila svou jistotu, na konci setu obě tenistky přišly o svůj servis a dostaly se tak do tie-breaku, kde větší štěstí měla Plíšková. Ve třetím setu Češka udělala řadu dvojchyb, kvůli čemuž přišla o servis, na konci setu však měla možnost to napravit, když měla brejkbol, ale svou šanci promarnila.Připomeňme, že Karolína Plíšková prohrála své druhé finále grandslamového turnaje. Před pěti lety českou tenistku ve finále US Open zastavila Němka Angelique Kerberová, přičemž tehdy Plíšková také prohrála ve třech setech. Tenistka Ashleigh Bartyová porazila již druhou Češku ve finále grandslamu, neboť před dvěma lety ve finále na Roland Garros zvítězila nad Markétou Vondroušovou. Vítězství Krejčíkové na Roland GarrosNa předchozím grandslamovém turnaji Češka Barbora Krejčíková ve finále porazila ruskou tenistku Anastasii Pavljučenkovovou a získala svůj první titul ve dvouhře na turnajích tohoto druhu.První dva sety byly zcela odlišné. V prvním setu se dařilo Krejčíkové, ta soupeřce povolila uhrát jedinou hru. První set tak patřil Krejčíkové 6:1. Ve druhém setu se situace otočila, Krejčíková uhrála pouze dvě hry. Ruska získala druhý set 6:2. Ve třetím setu diváky čekalo drama, obě hráčky se přetahovaly o každé podání a každý míček. Šťastnější nakonec byla Barbora Krejčíková, která ve třetím setu vyhrála 6:4.Poslední českou grandslamovou vítězkou ve dvouhře byla Petra Kvitová z Wimbledonu 2014. Od té doby se do finále dostaly Lucie Šafářová, Markéta Vondroušová, Karolína Plíšková a Petra Kvitová. Všechny finálové zápasy skončily neúspěšně.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tenis