Pokud kritizuješ ČT, tak útočíš na svobodu slova. Matocha upozorňuje na podobnosti s Německem

Pokud kritizuješ ČT, tak útočíš na svobodu slova. Matocha upozorňuje na podobnosti s Německem

2021-07-10T10:03+0200

2021-07-10T10:03+0200

2021-07-10T10:03+0200

Maassen v nedávném rozhovoru pro soukromou stanici TV Berlin obvinil veřejnoprávní média z příklonu k levicovému spektru politiky. Chtěl by proto otestovat „charakterové vlastnosti“ některých redaktorů.Proti tomuto výroku se ale okamžitě postavili sociální demokraté a Zelení, podle kterých se bývalý šéf kontrarozvědky blíží svými výroky k radikálně pravicové straně Alternativa pro Německo (AfD). Místopředsedkyně poslaneckého klubu sociálních demokratů Katja Mastová označila jeho výroky za nebezpečné a politik za Zelené Konstantin von Notz je označil za „útok na svobodu tisku“.Podle předsedy Rady České televize Pavla Matochy je počínání liberálních politiků i aktivistů podobné i v Česku. Jakákoli kritika zpravodajství veřejnoprávních médií se mnohdy vnímá jako útok na svobodu slova.Za zmínku stojí, že to není poprvé, co Maassen šokuje svými výroky. V roce 2018 zpochybnil tvrzení kancléřství o tom, že se ve východoněmeckém Chemnitzu odehrávají štvanice proti migrantům poté, co Syřan zabil Němce. Kvůli tomu musel rezignovat. V následujícím roce vyzval k okamžitému ukončení migrace přes Středozemní moře a lidskoprávní aktivisty, kteří na lodích migranty převáží do Evropy, označil za nebezpečné fanatiky. I přes kritiku bude Maassen v nadcházejících podzimních volbách do Spolkového sněmu kandidovat za CDU.Připomeňme, že v Česku se zástupci takzvané demokratické opozice i část novinářů obává, že Sněmovna zvolila do Rady ČT osoby, které nakonec odvolají generálního ředitele Petra Dvořáka, a tím i ovlivní zpravodajství veřejnoprávní televize ve prospěch ANO, KSČM a SPD.

