Princ Harry a Meghan Markleová dostanou odměnu za rozhodnutí nemít více než dvě děti

Britská charitativní organizace Population Matters (prosazující zachování optimálního počtu obyvatel) předá princi Harrymu a jeho manželce Meghan Markleové...

2021-07-10T16:39+0200

2021-07-10T16:39+0200

2021-07-10T16:41+0200

„Méně početná rodina snižuje náš vliv na Zemi a dává všem našim dětem, jejich dětem a budoucím generacím větší šanci prospívat na zdravé planetě,“ prohlásili v organizaci.Rovněž poděkovali páru za „toto osvícené rozhodnutí a za potvrzení toho, že malá rodina je také šťastná rodina“.Finanční prostředky získané od organizace budou moci manželé darovat na jakékoliv dobročinné účely podle svého výběru.Archie, syn prince Harryho a Meghan Markleové, se narodil 6. května 2019, jejich dcera Lilibet Diana přišla na svět 4. června tohoto roku.Omid Scobie, životopisec vévody ze Sussexu, 4. července sdělil, že zaměstnanci Kensingtonského paláce, rezidence britského prince Williama, záměrně šíří zvěsti o duševním zdraví prince Harryho. Podle názoru Scobieho informační kampaň proti Harrymu údajně začala po jeho interview v roce 2019, které následovalo po turné vévody ze Sussexu po Jižní Africe, během něhož řekl, že on a jeho bratr „šli každý svou cestou“.28. června Robert Lacey, který je zasvěcen do situace v královské rodině, napsal v článku pro Daily Mail, že princ William v soukromých rozhovorech mluvil hněvivě o manželce prince Harryho.Ještě předtím, 24. června, Daily Star s odvoláním na zdroj napsal, že princ Harry a Meghan Markleová nadále dostávali finanční podporu od královské rodiny i poté, co ohlásili rozchod s Buckinghamským palácem.

