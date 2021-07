Rajcovní Anna Šulcová vystavila své křivky na dovolené. Zamiloval jsem se, přiznal jeden fanoušek

https://cz.sputniknews.com/20210710/rajcovni-anna-sulcova-vystavila-sve-krivky-na-dovolene-zamiloval-jsem-se-priznal-jeden-fanousek-15104292.html

Rajcovní Anna Šulcová vystavila své křivky na dovolené. Zamiloval jsem se, přiznal jeden fanoušek

Rajcovní Anna Šulcová vystavila své křivky na dovolené. Zamiloval jsem se, přiznal jeden fanoušek

Léto už je v plném proudu a lidé vyrážejí za hranice. Za odpočinkem u moře se vydala také česká hvězda internetu Anna Šulcová, která nyní dráždí své sledující...

I když koronovariová pandemie cestování po světě tak trochu komplikuje, ne všichni lidé to vzdávají. Chtějí si totiž užít moře a načerpat energii i přes různá omezení. K dovolenkářům se nedávno přidala také česká influencerka Anna Šulcová, která na cesty vyrazila se svým kamarádem Adamem Kajumim, kterého mohou diváci znát z reality show LikeHouse.Na snímcích přitom zapózovala v plavkách a všem sledujícím vyrazila dech. „Dokonalost sama o sobě,“ psali lidé.Podle fanoušků je tato dvaadvacetiletá kráska úžasná a překrásná.Pár fanoušků dokonce přiznalo, že takovou dovolenou Aničce závidí a že by s ní příště klidně vyrazili: „Závidim ti to teplo, moře, výhledy, klid a krásu. Vezmi mě, prosím, příště s sebou.“ Jen pár dnů poté se objevil na jejím profilu další snímek a opět v plavkách. A i pod tímto příspěvkem se hromadily komentáře ve velkém. Lidé jí například vzkazovali, že je jejich inspirací.Pohled na její pozadí tak mnohé vyvedl z míry. Přiznávali totiž, že je tato kočka „zatraceně sexy“.Anna ŠulcováŠulcová je úspěšnou youtuberkou, která natáčí svůj každodenní život. V roce 2017 Anna zvítězila v anketě Blogerka roku. Ten samý úspěch zopakovala i o rok později. Na Instagramu ji sleduje přes 850 tisíc lidí.Dříve Šulcová říkala, že v dětství prožila šikanu, upozornila ale, že jí tito lidé jen pomohli. „Možná je ten úspěch v těch lidech, kteří nikdy nevěřili, že bych mohla něco dokázat a podceňovali mě. To mi dodává sílu a motivaci, abych se dostala ještě výš,“ řekla Anička pro portál Super.cz.

