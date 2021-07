https://cz.sputniknews.com/20210710/rusove-neveri-navalnemu-bud-je-problem-v-pruzkumech-anebo-v-lidech-jako-u-nas-divi-se-safr-15105972.html

Rusové nevěří Navalnému. Buď je problém v průzkumech anebo v lidech... Jako u nás, diví se Šafr

Deník Forum 24 vydal na svém portálu článek, ve kterém prezentuje výsledky ruského sociologického průzkumu, jenž zkoumal vztah ruského národu k opozičnímu... 10.07.2021, Sputnik Česká republika

Analytická organizace Centrum Levada* uvedla, že se počet lidí, schvalujících činnost opozičního blogera, oproti minulému roku snížil ošest procent, a činí tak celkem 14 procent ze všech respondentů. Současně se zvýšil počet těch, kteří s politikem nesouhlasí, a sice z 50 % na 62 %. Z průzkumu rovněž vyplývá, že aktivity Navalného nejvíc schvalují respondenti ve věku od 18 do 24 let, kterých je celkem 24 %.Pavel Šafr sdílel na Twitteru odkaz na zmiňovaný článek svého portálu a dal najevo, že je k výsledkům průzkumu poněkud skeptický. Nevěří totiž, že by společnost opravdu mohla nesympatizovat s činností Navalného, a proto se domnívá, že takové zjištění může poukazovat na nějaký problém. „Většina Rusů podle průzkumů schvaluje postup státu proti Navalnému a věří, že je to extremista. Buď je problém v průzkumech anebo v lidech. Koneckonců stejně jako tak často u nás,“ poznamenal Šafr. Redaktor článku o vztahu Rusů k Navalnému se stejně tak pozastavil nad výsledky aktuálního průzkumu, jenže na rozdíl od Šafra, ohraničeného twitterovými omezeními v počtu povolených znaků, měl možnost se nad tím více zamyslet.„Že třeba přístup Alexeje Navalného někdo nesdílí, dejme tomu. Má své kritiky i v řadách ruské opozice. Zajímavý je ale ten vývoj. Přitom letos Navalný nestačil nic hrozného provést. Naopak, v únoru byl odsouzen ke 2,5 roku vězení na základě starých obvinění z podvodu, která označuje za politicky motivovaná,“ uvedl redaktor s tím, že „většinové Rusko“ to vidí nějak jinak.Negativní postoj Rusů k Navalnému je tak podle novináře zcela zbaven logiky. Novinář ale hned nabízí svým čtenářům jasnou odpověď – za všechno může Kreml.„Jenže Kreml má v rukou všechna velká média a ta nezávislá postupně likviduje. Pokud jde o informace, je panstvo v Kremlu „strážcem brány“. Lid se samozřejmě může sám aktivně pídit, jenže, jak je známo, lid se moc nepídí. Bombardování lidských mozků nesmysly a frázemi a zaplavování populace neustálou lží přineslo efekt. Jenž, kdo za to může?“ uvedl redaktor deníku Forum 24.* Organizace je zahraničním agentem v RF

vaclav kalousek Já se divím že ten prolhaný plátek Forum 24 a ty žvásty Šafra někdo vůbec čte 1

VladanBK Pravda je taková, že Navalný je placený ze západu. Jako nepřítel lidu u nás Havel. 1

