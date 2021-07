https://cz.sputniknews.com/20210710/tak-dlouho-jsme-mlceli-romove-usiluji-o-vytvoreni-vlastni-politicke-strany-15109495.html

„Tak dlouho jsme mlčeli.“ Romové usilují o vytvoření vlastní politické strany

„Tak dlouho jsme mlčeli.“ Romové usilují o vytvoření vlastní politické strany

V Ústí nad Labem se dnes konalo shromáždění proti rasismu a diskriminaci, které uspořádali členové romské komunity. Na místě akce pořadatelé sbírali podpisy... 10.07.2021, Sputnik Česká republika

Na událost dohlížely desítky policistů, akce proběhla v poklidu. Shromáždění se zúčastnily asi dvě stovky lidí, kteří nejprve minutou ticha uctili památku Roma, který zemřel 19. června v Teplicích krátce po zásahu policistů.Z pódia pak promluvila sestra zesnulého muže, která poděkovala za podporu ostatním Romům. Účastníci demonstrace také žádali objektivní vyšetření případu.„Přišli jsme projevit nesouhlas s incidentem, který teď řeší celý svět,“ narazil jeden z řečníků na nedávnou událost z Teplic. „Musíme hájit svá práva. Cítíme, že jsou pošlapávána,“ uvedl dále.Další z romských řečníků přečetl přítomným seznam Romů, kteří zemřeli například po útoku skinů. Demonstrující žádali bezpečí pro své rodiny a své děti a také rovný přístup Romů k práci a vzdělání. „Nejsme menšina, jsme národ, hrdý národ,“ zaznělo na demonstraci.„Jsem asi první gadžo, co mluví na romské akci a jsem na to hrdý. Moje žena je Romka a díky ní se mi otevřely oči. Vidím, jaké příkoří čeští Romové musejí zažívat,“ řekl další z řečníků na podiu.Na akci kromě jiného zazněla i romská hymna. „Ať celý svět ví, že nějakou máme,“ řekl jeden z pořadatelů.Smrt šestačtyřicetiletého Roma Stanislava TomášePřipomeňme, že k incidentu v Teplicích došlo 19. června. Zpravodajský server Romea.cz pak napsal v pondělí 21. června o případu smrti jednoho Roma po zásahu policie. Celou událost natočili svědci. Video zachycuje trojici policistů, která zasahovala proti velmi agresivnímu muži. Policisté museli na útočícího muže zakleknout, aby se jim ho podařilo dostat pod kontrolu. Bránil se šest minut. Během následného převozu do nemocnice zemřel.Soudní pitva vyloučila souvislost úmrtí s policejním zákrokem, pitevní zpráva poukazuje na ovlivnění drogou, uvedl již dříve policejní mluvčí. Zástupci ústeckého krajského policejního ředitelství také již dříve řekli, že donucovací prostředky, které policisté použili při zákroku, odpovídaly intenzitě útoku. Později česká média přišla s informacemi o tom, že Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) nebude zahajovat úkony trestního řízení vůči policistům z Teplic. Jak uvedla mluvčí GIBS Ivana Nguyenová, inspekce nespatřila v jednání příslušníků policie trestný čin.Představitelé české romské komunity však závěrům odborníků nevěří. Případ také začala brzy ve velkém řešit i zahraniční média, která ho přirovnávají ke smrti George Floyda. To však čeští policisté rázně odmítají.

