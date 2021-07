https://cz.sputniknews.com/20210710/utok-nozem-nedaleko-parize-dve-osoby-jsou-ve-vaznem-stavu-15105294.html

Útok nožem nedaleko Paříže: Dvě osoby jsou ve vážném stavu

Dnes v obci Claye-Souilly nedaleko Paříže útočník nožem těžce zranil dvě osoby v místním obchodním centru. Policie pachatele zadržela. 10.07.2021, Sputnik Česká republika

K útoku došlo v pátek odpoledne v obci Claye-Souilly, která je vzdálená 40 kilometrů od Paříže.Jak informuje portál actu17.fr, pachatele se podařilo zadržet policistovi mimo službu. Jeden z návštěvníků obchodního centra na Twitteru zveřejnil video, jak policisté muže zatýkají.Zraněné osoby byly převezeny do nemocnice.Podle zatím nepotvrzených informací útoku nožem předcházel spor mezi pachatelem a dvěma prodavači.Dodejme, že útoky nožem jsou ve Francii poměrně časté. V pátek například došlo ke střelbě a útoku nožem u školy v Marseille. Jeden člověk na následky střelného zranění zemřel. Další tři lidé utrpěli bodná zranění. Po pachateli páchá policie.V květnu 248 četníků pátralo po pachateli, který těžce zranil policistku ve francouzské komuně La Chapelle-sur-Erdre poblíž Nantes. Pachatele se nakonec podařilo zadržet.V dubnu ve městě Rambouillet nedaleko Paříže napadl Tunisan policisty přímo na policejní stanici. Strážci zákona útočníka nakonec zneškodnili policisté a následně svým zraněním podlehl. Stihl ovšem ubodat policistku, která se starala o administrativní záležitosti. Několikrát ji bodl do krku. Žena byla podle médií matkou dvou dětí ve věku 13 a 18 let. Během útoku křičel „alláhu akbar“.V březnu pachatel zaútočil na policistu, který hlídkoval ulice. Policista útočníka zastřelili Vyšetřovatelé ovšem tehdy vyloučili teroristický útok.

