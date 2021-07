V americkém Charlottesville demontují kontroverzní sochy konfederačních generálů

https://cz.sputniknews.com/20210710/v-americkem-charlottesville-demontuji-kontroverzni-sochy-konfederacnich-generalu-15107524.html

Úřady v americkém městě Charlottesville, které se nachází ve Virginii, demontovaly pomníky konfederačním generálům Americké občanské války

Konkrétně se jedná o odstranění soch generálů Roberta Leeho a Thomase „Stonewalla“ Jacksona, dvou z nejslavnějších generálů otrokářského jihu. Jejich sochy byly umístěny v městských parcích.Město o svém záměr informovalo již v pátek, téměř čtyři roky po incidentu, který v USA vyvolal další debaty o rasové rovnosti. Již minulý měsíc ale bylo oznámeno, že rada v Charlottesville jednomyslně podpořila krok k odstranění těchto památníků.Nyní informaci o demontáži pomníků zveřejnil twitterový účet vedení v Charlottesville.Zmiňme, že se kolem osudu těchto soch ve městě vedly dlouholeté právní i politické spory. Dlouho se s nimi nic nedělo kvůli místním zákonům na ochranu válečných pomníků, který museli místní zákonodárci změnit. V dubnu Nejvyšší soud ve Virginii dal Charlottesville a jakémukoli jinému městu ve státě pravomoc rozhodovat o osudu pomníků konfederačních činitelů.A co se sochami bude dál? Úřady uvádí, že samotné sochy budou uloženy na bezpečné místo, dokud se definitivně nerozhodne, co s nimi. Podstavce zatím ponechají na místě. Postavy generálů.Za tento krok tamní vedení pochválila i koalice místních aktivistů. Té se totiž líbilo, že k odstranění soch přistoupilo v podstatě hned, jakmile došlo k naplnění všech zákonných požadavků.Koalice zvaná Take ’Em Down Cville (Sundej je, Charlottesville) se nechala slyšet, že dokud památníky zůstávaly stát ve veřejných prostorech v centru města, vysílaly signál, že tamní společnost toleruje vyznavače bělošské nadřazenosti a ztroskotaného plánu, za který tito generálové bojovali.Bourání soch v roce 2020Již v roce 2020 proběhly v několika městech a státech spontánní demolice soch konfederačních generálů. Stalo se tak na pozadí protestů a nepokojů po vraždě afroameričana George Floyda, za kterou mohla policie.

josefnovak_36 Jen je zdemontujte a příští generace vám neuvěří, že někdo takový kdy žil. Národ bez historie zanikne. 0

