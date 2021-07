https://cz.sputniknews.com/20210710/v-kyjeve-oznamili-ze-britove-znenadani-odmitli-vybavit-ukrajinske-cluny-15103401.html

V Kyjevě oznámili, že Britové znenadání odmítli vybavit ukrajinské čluny

Britská společnost Rolls-Royce odmítla prodávat Kyjevu součástky pro ukrajinské výsadkové a útočné čluny Kentavr. Na svém Facebooku to oznámil někdejší poradce... 10.07.2021, Sputnik Česká republika

Čluny Kentavr se vyráběly v době Porošenkovy vlády v závodě Kuznica na Rybalském. Na začátku července se bývalý náměstek ministra obrany Ukrajiny a předseda řídící rady Kuznicy na Rybalském stali podezřelými osobami v kauze dodávek nekvalitní techniky pro ukrajinskou armádu. Jde mimo jiné o nákup vojenských automobilů a malých obrněných dělostřeleckých člunů Gjurza-M a Kentavr.Jak napsal Birjukov, situace s výstavbou Kentavrů „začíná připomínat zamotanou detektivku“.„Je tam i Rolls-Royce, která měla dodat vodní děla na lodě. Jenomže pět dnů před termínem to odmítli udělat a odůvodnili to tím, že chybí povolení na dodávky zboží dvojího určení. Je to podivné, protože pro ruské (hlídkové čluny) Raptory ta vodní děla bez problémů dodávají. Je děsivé předpokládat, že to je byznys, a nic osobního,“ prohlásil bývalý poradce.Kromě toho, dva postavené Kentavry nemohou být podle jeho slov zařazeny do výzbroje v průběhu dvou posledních let, protože za tuto dobu nedokázalo velení podepsat rozkaz k založení přijímací komise.První člun typu Kentavr byl spuštěn na vodu v září roku 2018. Jak prohlásil tehdejší tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Oleksandr Turčynov, tyto lodě „plně odpovídají nejlepším světovým modelům“. Jsou vyzbrojeny systémem salvové střelby a dvěma bojovými moduly s velkorážními kulomety a granátomety, mohou vyvíjet rychlost až 40 uzlů a přepravovat 36 námořních pěšáků s jejich výzbrojí.

