Vojtěch prozradil, kdy si Češi budou muset sami hradit testy kvůli cestování

Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nastínil možné období, kdy již stát nebude hradit náklady na testování pro ty občany, kteří se chystají do zahraničí...

Adam Vojtěch během svého vystoupení v parlamentu opakovaně vyjádřil přesvědčení, že by testování v řadě případů nemělo být hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Tentokrát se český ministr zdravotnictví dotkl tématu hrazení nákladů za testy pro cestující do zahraničí.Jak poznamenal Adam Vojtěch, stát může přestat hradit testy pro cestující již na podzim. „Neříkám, že to bude zítra, myslím, že to je nějaký výhled, možná na nějaké podzimní období,“ zmínil dotyčný.Podle plánu, na podzim, kdy bude proočkovaná značná část populace, zůstanou hrazeny z pojištění jen ty testy, které jsou doporučeny lékařem či v případě, že občan bude poslán na testování hygienickou stanicí.Babiš požádal Maďarsko o půjčení vakcínNení žádným tajemstvím, že již dříve Maďarsko půjčilo Česku asi 140 tisíc dávek vakcín (konkrétně 140 950 dávek). Šéf maďarské diplomacie tuto dodávku předal Babišovi dvakrát v Praze. Jednalo se o přípravky od společností Pfizer/BioNTech a Česko by je mělo vrátit do konce roku.Nyní to však vypadá, že to nebyla poslední výpomoc, která z polské strany vůči té české proběhla. V pátek totiž Babiš novinářům po schůzce premiérů zemí Visegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko) a Slovinska, která se konala v Lublani, oznámil, že požádal o další dodávky. Má se jednat o 200 tisíc dávek.Již v dubnu přitom Česku výpomoc s vakcínami slíbily Slovinsko, Rakousko a Maďarsko. Na takovém kroku se tyto země dohodly poté, co Praha nesouhlasila s kompromisem ohledně rozdělení dodatečných deseti milionů dávek v Evropské unii. Česko kvůli rozdělení obdrželo méně vakcín, než kdyby s kompromisem vyslovilo souhlas. Nutno zmínit, že česká země mimo standardních dodávek vakcín na základě smluv uzavřených s výrobci prostřednictvím EU dosud získalo téměř 300 tisíc dávek vakcín. Slovinsko a Rakousko je zapůjčily, Izrael, Srbsko a Slovensko darovaly.

