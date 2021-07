https://cz.sputniknews.com/20210710/vysadkare-na-vojenskem-cviceni-sea-breeze-odnesl-vitr-15106480.html

Výsadkáře na vojenském cvičení Sea Breeze odnesl vítr

Výsadkáře na vojenském cvičení Sea Breeze odnesl vítr

Námořní stráž Ukrajiny zachránila výsadkáře, kterého odvál vítr během přistávání v rámci cvičení Sea Breeze 2021, uvedlo 10. července tiskové středisko... 10.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-10T17:58+0200

2021-07-10T17:58+0200

2021-07-10T17:58+0200

svět

incident

cvičení

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/15037312_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ac00b8f6ba893113a89def1a9d0ec6ad.jpg

„Poté, co jsme obdrželi informaci o zahájení pátrací a záchranné operace ohledně pohřešovaného výsadkáře, byly do oblasti pátrání vyslány všechny námořní a letecké složky, které byly poblíž, bylo zapojeno technické pozorovací stanoviště i pozorovací hlídka majáku ostrova,“ uvádí se ve zprávě.Upřesňuje se, že člun námořní stráže Grif našel výsadkáře na otevřeném moři ve vzdálenosti více než jeden a půl kilometru jižně od ostrova Zmejnyj.Parašutista se držel na hladině pomocí speciálních záchranných prostředků, kterými byl vybaven před výsadkem. Cítil se uspokojivě.V rámci letecké složky mezinárodního cvičení došlo během nacvičování jedné z epizod (výsadek s padákem z vrtulníku na ostrov Zmeinyj) k mimořádné situaci. Prudký poryv větru odnesl jednoho z výsadkářů pryč z ostrova a ten byl nucen přistát uprostřed moře.Ještě předtím téhož dne bylo oznámeno, že vojenské mezinárodní námořní cvičení Sea Breeze, které se konalo v Černém moři, skončilo. Podle slov zástupce velitele 65. pracovní skupiny šesté flotily amerického námořnictva Kyle Gantta se vojáci již začínají připravovat ke cvičení příštího roku.9. července mluvčí velitele cvičení, kapitán amerického námořnictva Stuart Bauman prohlásil, že většina lodí účastnících se mezinárodního cvičení Sea Breeze zůstane v Černém moři ještě „na nějakou dobu“, aby se zúčastnila manévrů v Bulharsku.Od 28. června do 10. července se v Černém moři konalo každoroční námořní cvičení Sea Breeze. Jeho účastníci nacvičovali bojové operace na moři, na souši i ve vzduchu, včetně výsadku vojsk, protilodního a protiletadlového boje. Cvičení se zúčastnilo 5 000 vojáků, 40 letadel a 32 lodí z 32 zemí včetně Ukrajiny, Spojených států a členských zemí NATO.V den zahájení cvičení ruská delegace na jednání ve Vídni o vojenské bezpečnosti a kontrole zbraní trvala na tom, že rozsah a agresivita Sea Breeze 2021 v Černém moři nepřispívá k bezpečnosti v regionu.

https://cz.sputniknews.com/20210703/z-paluby-lode-vojenskeho-namornictva-usa-natocili-cviceni-ruskych-namorniku-v-cernem-mori-15038026.html

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

incident, cvičení, ukrajina