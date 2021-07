https://cz.sputniknews.com/20210710/zadna-korupce-bidenuv-syn-prodava-obrazy-za-pul-milionu-dolaru-bily-dum-mu-v-tom-pomaha-15107407.html

Žádná korupce: Bidenův syn prodává obrazy za půl milionu dolarů. Bílý dům mu v tom pomáhá

Žádná korupce: Bidenův syn prodává obrazy za půl milionu dolarů. Bílý dům mu v tom pomáhá

Po obchodování s Ukrajinou a Čínou se mladší syn amerického prezidenta Joe Bidena vydal na dráhu umělce. Bílý dům přitom zajišťuje, aby identita kupujících... 10.07.2021, Sputnik Česká republika

Ani závislost na tvrdých drogách nemusí znamenat, že je všem dnům konec. Dokazuje to osud 51letého Huntera Bidena. Takřka přes den se z něj totiž stal úspěšný malíř.Nejmladší syn amerického prezidenta již dlouho čelí kritice ze strany republikánské opozice, které se nelíbí jeho podnikání na Ukrajině a v Číně. Kromě toho Hunter Biden je vyšetřován za daňové úniky. Ani nová profese se proto republikánům nejspíše příliš zamlouvat nebude.Nicméně mluvčí Bílého domu Jen Psakiová ujišťuje, že se podařilo nastavit systém, který znemožní kupujícím Hunterových obrazů chtít získat politický vliv.Bílý dům nastavil systém, podle něhož kupující zůstanou v anonymitě a Hunter Biden nebude znát jejich identitu.S tímto ovšem nesouhlasí Walter Shaub, který měl v době působení prezidenta Baracka Obamy na starosti etické standardy administrativy.V říjnu bude mít Hunter Biden sólovou výstavu v Galerii George Bergès v New Yorku. Podle slov dealera, na kterého odkazuje BBC, se menší obrazy prodávají za 75 tisíc dolarů (1,6 milionu korun), zatímco ty větší až za půl milionu dolarů (téměř 11 milionů korun). Pro srovnání na konci června byl vydražen obraz Pabla Picassa Le Tricorne za 150 tisíc dolarů.Připomeňme, že v dubnu Hunter Biden vydal své paměti, v nichž popisuje, jak zápasil se závislostí na cracku a heroinu.Huntera Bidena vyšetřuje ministerstvo spravedlnosti za jeho podnikání v Číně. Podle deníku The New York Post Hunter Biden v minulosti dostával ročně 10 milionů dolarů od čínského miliardáře. Hunter Biden v minulosti rovněž působil v ukrajinské energetické společnosti Burisma, zatímco jeho otec byl americkým viceprezidentem.

