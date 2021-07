https://cz.sputniknews.com/20210711/cela-maminka-dara-rolins-prekvapila-fanousky-dospivajici-dcerou-15110576.html

„Celá maminka.“ Dara Rolins překvapila fanoušky dospívající dcerou

„Celá maminka.“ Dara Rolins překvapila fanoušky dospívající dcerou

Slovenská popová diva Dara Rolins sdílela na svém instagramovém profilu několik nejnovějších snímků se svou dcerou Laurou. Lidé tak zjistili, že je jí její... 11.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-11T10:28+0200

2021-07-11T10:28+0200

2021-07-11T10:28+0200

celebrity

dara rolins

dcera

zpěvačka

fanoušci

instagram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1171/07/11710738_0:371:1080:979_1920x0_80_0_0_6402487af2d188a9393e9156c4417829.jpg

Rolins se nijak netají tím, že má se svou dospívající dcerou skvělý vztah. A i když se nyní po jejím boku neobjevuje žádný partner, zřejmě jí to vůbec nevadí, jelikož Laura její skvělou parťačkou. Před pár dny se navíc zpěvačka podělila o pár fotografií, na kterých jsou spolu.Uživatele ale nejvíce zaujalo to, jak jsou si tyto dámy podobné. A okamžitě se začaly objevovat komentáře o tom, že jsou jedna jako druhá a že Laura jakoby své mamince z oka vypadla. „Celá maminka,“ zaznělo.Někteří také poznamenávali, že je neuvěřitelné, jak Laura dospěla. Prý roste jako z vody.Někteří však v Dařiné dcerce viděli podobu i na tatínka: „Lola je celý tatínek.“Celkově tento příspěvek uživatele potěšil a Daře vzkazovali, že jsou s Lolou kočky a moc jim to sluší.„Jste nádherné,“ přidali se jiní.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel. V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.

wwwbuerger.. Snad už nikoho autem nesrazí. Jinak je článek velmi dobrodružné čtení. Budu o něm vyprávět co nejvíce lidem. Jistě se budou na Sputniku registrovat. 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dara rolins, dcera, zpěvačka, fanoušci, instagram