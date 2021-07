https://cz.sputniknews.com/20210711/dechberouci-zazitky-v-usa-kolemjdouci-udrzeli-padajici-atrakci-v-zabavnim-parku-a-zachranili-lidi-15116690.html

Dechberoucí zážitky. V USA kolemjdoucí udrželi padající atrakci v zábavním parku a zachránili lidi

V americkém státě Michigan skupina kolemjdoucích lidí zasáhla poté, co jedna z atrakcí v tamním zábavním parku začala padat. Na uveřejněném videu je vidět, jak... 11.07.2021, Sputnik Česká republika

Včera se na internetu objevilo video natočené v zábavním parku ve městě Traverse v americkém státě Michigan, kde probíhal Národní festival třešní. Na záběrech je vidět, jak se jedna z atrakcí začíná kymácet, na což okamžitě zareagovala řada přítomných lidí, kteří přiběhli k nestabilní konstrukci a nastoupili na její plošinu s cílem, aby udrželi rovnováhu celé atrakce. Uvádí se, že se návštěvníkům podařilo udržet padající konstrukci, následně byla atrakce zastavena a rozebrána.Havárie autobusu v TureckuV neděli ve východní části Turecka havaroval autobus, v němž se nacházeli migranti z Pákistánu, Afghánistánu a Bangladéše. Následkem nehody zahynulo 12 lidí, dalších 26 bylo zraněno. Informují o tom zahraniční média.K nehodě došlo v provincii Van v blízkosti íránské hranice. Autobus najednou sjel do příkopu a začal hořet. Na místo tragédie okamžitě dorazili záchranáři a pomáhali zraněným lidem. Podle údajů agentury Reuters byl majitel autobusu zadržen.Turecko se stalo hlavním tranzitem pro uprchlíky z Blízkého východu a z Asie, kteří se chtějí dostat do Evropy. Uprchlíci často běží pěšky přes íránskou nebo iráckou hranici a pak se pokoušejí dostat se do velkých tureckých měst, například do Ankary nebo Istanbulu.Turečtí odborníci na migraci tvrdí, že touha utéct do Evropy byla vyvolána informací USA a NATO, že se chystají stáhnout svá vojska z Afghánistánu.Tranzit přes Turecko je používán již dávno a velmi často zde dochází k nehodám, a to i smrtelným. Například v červnu loňského roku se utopilo v jezeře Van více než 60 uprchlíků, neboť se s nimi potopila přeplněná loď.Letos v dubnu zahynulo u libyjského pobřeží ve Středozemním moři 130 migrantů z Afriky.Nevládní organizaci SOS Mediterranee uvedla, že po mnoha hodinách pátrání nebyl nalezen ani jeden živý člověk.Pokusy o provedení záchranných operací byly komplikovány špatnými povětrnostními podmínkami; v oblasti pátrání se vlny zvedaly až na šest metrů.

