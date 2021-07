https://cz.sputniknews.com/20210711/jak-je-to-vubec-mozne-rusko-klade-opcw-neprijemne-otazky-v-kauze-otravy-navalneho-15113433.html

„Jak je to vůbec možné?“ Rusko klade OPCW nepříjemné otázky v kauze otravy Navalného

Poslední zpráva Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), která obsahuje data o údajné otravě ruského opozičníka Alexeje Navalného, údajně obsahuje do očí... 11.07.2021, Sputnik Česká republika

Rusko bude požadovat, aby OPCW objasnila svá zjištění, oznámil ruský zástupce při organizaci Alexandr Šulgin. Dokument byl tento týden prezentován na 97. zasedání výkonné rady OPCW a obsahuje informace o její roli v loňském incidentu, při kterém se zdravotní stav Navalného dramaticky zhoršil v letadle nad Sibiří.V dokumentu stojí, že sekretariát dne 20. srpna na žádost Německa „nasadil tým, aby zajistil technickou podporu“ v souvislosti s otravou „ruského občana“.Jenže právě v tento den Navalnyj letěl pouze z ruského města Tomsk do Moskvy. Během tohoto letu se mu udělalo špatně a letadlo nouzově přistálo v Omsku, kde se ruského opozičníka ujali místní zdravotníci, kteří ho převezli do nemocnice.Rusko požaduje, aby OPCW vysvětlilo, „jak je to vůbec možné“ a proč organizace dříve tvrdila, že její tým dorazil do Německa až začátkem září, uvedl Šulgin.Podle něj technický sekretariát OPCW zatím věc nevysvětlil. Podle ruského zástupce má Moskva mnoho otázek a po OPCW bude požadovat jasné odpovědi.Na tyto nové okolnosti reagovala i mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Podle ní zpráva OPCW odhalila do očí bijící nesrovnalosti.Připomeňme, že v Omsku lékaři nenalezli stopy po chemických agentech, které by nasvědčovaly úmyslné otravě Navalného. Později byl opozičník převezen do Německa, kde místní lékaři 24. srpna konstatovali, že byl otráven inhibitorem cholinesterázy.V nynější zprávě OPCW rovněž tvrdí, že ve vzorcích krve a moči byly nalezeny stopy po inhibitorech cholinesterázy. Cholinesteráza je enzym, který je klíčový při přenosu nervových impulsů v těle a mozku. Inhibitory cholinesterázy jsou nervové látky, které narušují působení tohoto enzymu v těle.Podle německých úřadů byl Navalnyj otráven látkou typu Novičok, pomocí které měl být spáchán atentát i na přeběhlého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru Julii v roce 2018.Nicméně, Kreml odpovědnost za otravu Navalného odmítá a tvrdí, že nebyly představeny dostatečné důkazy.Z Německa do ruského vězeníV lednu letošního roku se Navalnyj vrátil do Ruska. Nicméně, policie jej na letišti okamžitě zadržela. Jak tvrdí ruské úřady, stalo se tak kvůli porušení zkušebního období během podmíněného trestu v kauze Yves Rocher.V prosinci 2020 navíc Vyšetřovací výbor RF zahájil trestní řízení proti Navalnému kvůli podvodům ve zvlášť velkém rozsahu. Podle vyšetřovatelů byly pro potřeby řady neziskových organizací shromážděny dary od jednotlivců – 588 milionů rublů (167 milionů korun).Simonovský soud v Moskvě dne 2. února rozhodl o zrušení podmíněného trestu pro Navalného v kauze společnosti Yves Rocher a jeho nahrazení 3,5 lety odnětí svobody v nápravném zařízení. Moskevský městský soud toto usnesení později potvrdil.

