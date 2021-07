https://cz.sputniknews.com/20210711/kapitan-britskeho-torpedoborce-defender-dostal-medaili-obrance-ukrajiny-15115976.html

Kapitán britského torpédoborce Defender dostal medaili Obránce Ukrajiny

Kapitán britského torpédoborce Defender dostal medaili Obránce Ukrajiny

Vincent Owen, kapitán britského torpédoborce Defender, který vstoupil do ruských teritoriálních vod, dostal na Ukrajině medaili, informuje časopis Focus. 11.07.2021, Sputnik Česká republika

Slavnostní předávání vyznamenání se konalo v rámci závěrečného ceremoniálu cvičení Sea Breeze 2021. „Na základě výsledků cvičení byla ukrajinským a západním vojákům udělena čestná ocenění Obránce Ukrajiny a Za posílení bojové připravenosti námořnictva. Mezi oceněnými jsou velitel britského torpédoborce Defender a náčelník regionálního útvaru námořní stráže kontradmirál Oleg Kostur,“ upřesnil časopis.Manévry Sea Breeze 2021 se konaly v oblasti Černého moře od 28. června do 10. července. Zúčastnilo se jich pět tisíc vojáků, 40 letadel a 32 lodí z 32 zemí.23. června zabránila Černomořská flotila Ruské federace společně s pohraniční službou FSB narušení ruské státní hranice britským torpédoborcem Defender. Loď překročila státní hranici Ruské federace a na 3 km vstoupila do teritoriálního moře v oblasti mysu Fiolent.Ruské ministerstvo obrany zhodnotilo incident jako hrubé porušení Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982 a vyzvalo britskou stranu, aby provedla důkladné vyšetřování akcí posádky Defenderu. Mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová zdůraznila, že incident je klasickou provokací.Kromě toho 1. července vyšlo najevo, že britské ministerstvo obrany záměrně vyslalo torpédoborec Defender na břeh Krymu s cílem vyprovokovat Rusko. O tom svědčí tajné dokumenty, které byly nalezeny na autobusové zastávce v hrabství Kent.7. července britský ministr zahraničí Dominic Raab prohlásil, že lodě jejich námořnictva budou i nadále vplouvat do „teritoriálních vod Ukrajiny“. Podle jeho slov měla země plné právo „provést takový klidný průchod v souladu s mezinárodním právem“.

Karel Adam To byla ta medaile kterou měl dostat kapitán ukrajinské lodě kterou zadrželi Rusové po cirkusu u mostu ? Hlavně že to nic Ukrajinu nestálo, zajímavé bude co dostane od Ukrajiny kapitán který to zkusí ještě jednou. 10

pepiczek Součástí vyznamenání je i sada čistého spodního prádla. 10

