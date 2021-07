https://cz.sputniknews.com/20210711/klistata-utoci-na-cesko-zeme-hlasi-mimoradne-riziko-a-jejich-aktivitu-na-nejvyssim-stupni-15113736.html

Klíšťata útočí na Česko: Země hlásí mimořádné riziko a jejich aktivitu na nejvyšším stupni

Klíšťata útočí na Česko: Země hlásí mimořádné riziko a jejich aktivitu na nejvyšším stupni

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) již delší dobu monitoruje aktivitu klíšťat na území České republiky a následně sdílí předpověď na svém webu. Nyní se...

Vzhledem k situaci meteorologové doporučují lidem, aby při pobytu v přírodě dbali hned na několik věcí. V první řadě uvádí, aby nezapomínali na repelent, vhodně se oblékli a pokud to jde, aby se pohybovali po zpevněných cestách mimo porost a vysokou trávu. Stejně tak by se měli po návratu domů z přírody důkladně prohlédnout. Pokud na sobě nějaké klíště objeví, pak by jej měli co nejdříve odstranit.Co se týče samotné předpovědi aktivit klíšťat, zmiňme, že je publikována každé pondělí a čtvrtek ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. Je podrobně rozdělena na jednotlivé okresy.I když je dnes aktivita klíšťat na pátém stupni, ještě v předchozích dnech se pohybovala na stupni čtyři. I ten ale značí vysoké riziko. Lidé by tak situaci opravdu neměli podceňovat.Klíšťatům navíc hraje do karet i počasí – v posledních letech jsou to mírné zimy i déšť. Díky teplejšímu počasí jsou pak ale aktivní dříve a do pozdějších období roku. Navíc začínají osídlovat nové výše položené oblasti. Bohužel se stále zvyšuje i počet dní v roce, kdy hrozí riziko nákazy.Jaké nemoci klíšťata přenáší?A proč by si vlastně lidé měli na tyto parazity dávat pozor? Jsou totiž přenašeči velmi závažných nemocí, mezi které patří zákeřná klíšťová encefalitida a lymská borelióza.Zaměříme-li se na borelióza, její léčba spočívá v nasazení antibiotik. Zde je však nutné zdůraznit, že úspěšnost léčby závisí na včasném odhalení choroby. Riziko, že se člověk boreliózou po přisátí klíštěte nakazí, výrazně roste až po 24 hodinách.Co se týče klíšťové encefalitidy, v tomto případě je virus přítomen přímo ve slinných žlázách klíštěte. Přenos může být proto v řádu hodin. Proti tomuto onemocnění bohužel neexistuje léčba, jen očkování. Pacienti po nakažení obvykle trpí horečkou s bolestí hlavy, kloubů či svalů. Zanedbané onemocnění navíc může propuknout v zánětlivé postižení mozkových blan.Za zmínku stojí i to, že se lidé mohou nakazit nejen při přisátí klíštěte, ale také, když ho odstraňují. A to i u zvířete. Stejně tak může být bránou pro nákazu i malá oděrka na kůži. Je tedy dobré vždy odstraňovat klíště v ochranných rukavicích a speciálním nástrojem, jako je pinzeta.

