https://cz.sputniknews.com/20210711/koronavirus-sili-a-cislo-r-neprijemne-roste-konec-epidemie-je-opet-v-nedohlednu-15110236.html

Koronavirus sílí a číslo R nepříjemně roste. Konec epidemie je opět v nedohlednu

Koronavirus sílí a číslo R nepříjemně roste. Konec epidemie je opět v nedohlednu

V sobotu 10. července v Česku přibylo 159 nově potvrzených případů nákazy koronavirem, což je o 35 případů více, než bylo evidováno minulý týden touto dobou... 11.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-11T09:00+0200

2021-07-11T09:00+0200

2021-07-11T09:00+0200

česko

koronavirus

nákaza

statistika

epidemie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/13265662_0:0:3514:1978_1920x0_80_0_0_3b31edd3814a29984270488950cf5c0c.jpg

Uvádí se, že v Česku aktuálně přibylo přes stovku nových případů, a to i přesto, že je víkend a méně se testovalo. Co se týče reprodukčního čísla, to je nyní na hodnotě 1,35. Jde tedy o nárůst. Daný údaj přitom ukazuje rychlost šíření epidemie, a pokud je vyšší než 1, pak epidemie zrychluje. Zmiňme, že tato hodnota je nejvyšší od letošního 3. ledna.Koronavirová mapa tak začíná stále více tmavnout. Aktuálně je nejhorší vývoj v regionech pozorován v Praze, která hlásí 34,16 nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dní.Zaměříme-li se na testy, za včerejší den bylo vykonáno 39 303 antigenních testů (celkem 22 467 855) a 25 189 PCR testů (celkem 8 325 134). Včera bylo aplikováno 36 122 dávek vakcíny, přičemž celkem je vykázáno již 8 935 078 dávek.Stále platí, že situace v nemocnicích je relativně uspokojivá. Aktuálně je s nemocí hospitalizováno25 pacientů, přičemž ve vážném stavu jsou tři z nich. Epidemiolog a exministr zdravotnictví Roman Prymula ale před pár dny varoval, že Česko teprve čeká nárůst počtu hospitalizovaných v souvislosti s nárůstem nákazy. Hovořil o latenci v rozmezí cca 10 dnů.Zákeřná nemoc, která se poprvé v ČR objevila 1. března 2020, si vybrala už 30 331 obětí. Naopak se z koronaviru uzdravilo již 1 637 100 osob.Zmiňme, že již dříve premiér Andrej Babiš (ANO) prohlásil, „že nás čeká horké léto“ kvůli velkému nárůstu počtu nakažených. Očkování je podle něj jediným řešením, jak vrátit děti do škol a zbytek populace do normálu. Tento týden požádal maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa o zápůjčku dalších 200 tisíc dávek vakcín proti covidu. Maďarsko už dříve Česku půjčilo zhruba 140 tisíc dávek. Česko je má vrátit do konce roku.

⏳24⏳ Internet je mezinárodně plný zpráv i od seriózních zpravodajů, že naočkovaní ovčané se také nakazí a umírají, což je dost trapas. Bohužel o tom ale žádné statistiky nenajdeš, protože to asi není vůbec žádoucí. Možná že to bude ještě velký trapas, až postižení to sami budou v internetu více zveřejňovat, podle základního občanského českého práva, že "pravda vítězí". Což je v hnusných režimech s hnusným zdravotním sytémem to nejlepší co ovčané mohou dělat. A když ti zubař zničil zuby, nebo právník byl na nic a drahý apod, tak to dobře dokumentovat a popsat a pak to i s jeho jménem a adresou na webu zveřejnit. To je ten jediný způsob, jak se v tom zlodějském kapitalismu bránit proti šlendriánu, protože socialistickou "knihu přání a stížností" kapitalisti zrušili... 21

wwwbuerger.. Mně Kosmo Olinovi se osvědčila dvojí vakcinace dvakrát ročně. Vždy současně Pfizerem a A. Zenekou. Rozumím po nich čínsky, vím co si povídají kočky a kytky. A napadají mě nové příspěvky do německého zábavného časopisu pro traktoristy Ich sage che che. a nyní se stále více těším na nalepovádí dětských smajlíčků. Na řadě jsou dveře sousedů a zpětná automobilová zrcátka státních úředníků. Také se snadněji trefuji při hře kuličkama do důlku, s chlapci z ulice. Už jsem vyhrál čtyři skleněnky. 1

4

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, nákaza, statistika, epidemie