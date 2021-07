https://cz.sputniknews.com/20210711/koudelka-z-trikolory-o-ockovani-vojtech-vytvari-segregaci-lidi-15117256.html

Koudelka z Trikolóry o očkování: Vojtěch vytváří segregaci lidí

Člen hnutí Trikolóra, právník Zdeněk Koudelka zkritizoval počínání ministerstva zdravotnictví pod vedením Adama Vojtěcha (za ANO). V pořadu Zprávy PLUS na CNN... 11.07.2021, Sputnik Česká republika

Podle Koudelky ačkoli je očkování dobrovolné, vláda do něj občany fakticky tlačí. Situaci přirovnal k minulému režimu.Podle Koudelky je důležité společnost opět otevřít a nezavírat ji. Politik je přesvědčen, že nastal čas, aby se s koronavirem společnost naučila žít. Covid-19 označil za horší chřipku.Odborníci se shodují, že očkování je prozatím jediná schůdná cesta, jak porazit pandemii koronaviru. Pro vytvoření kolektivní imunity je potřeba naočkovat alespoň 70 % obyvatelstva.Prozatím je očkování dobrovolné, ale lidé s ukončenou vakcinací mají určité výhody, které především souvisejí s tím, že se nemusí nechat testovat před návštěvou restaurace či po návratu ze zahraničí.Vojtěch věří, že s nynějším tempem očkování se podaří dosáhnout kolektivní imunity přibližně září. V současné chvíli má dokončené očkování přes 3,8 milionu osob. Přesto počet nakažených opět začal růst. Může za to především velmi nakažlivá mutace delta.V této souvislosti ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek v rozhovoru pro Novinky.cz upozornil, že se nákaza šíří především mezi mladými lidmi ve věku 16 až 29 let. Tato věková kategorie se však očkuje nejpomaleji. Podle Duška je proto nutné mladé lidi přesvědčit, aby se dali naočkovat během léta.Pro motivaci mladších ročníků proto premiér Andrej Babiš (ANO) zvažuje uspořádat soutěž o tenisky nebo levnější mobilní data. Po prázdninách děti starší 12 let, které nechají rodiče naočkovat, by nemusely od září podstupovat preventivní testy na koronavirus.Připomeňme, že v sobotu přibylo v České republice 159 nově potvrzených případů nákazy koronavirem, což je o 35 případů více, než bylo evidováno minulý týden. Reprodukční číslo je na hodnotě 1,35, což je nejvíce od letošního 3. ledna. Aktuálně je nejhorší vývoj v regionech pozorován v Praze, která hlásí 34,16 nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dní.

STEV.SEAGAL Koudelka má pravdu !!! 1

josefnovak_36 ptám se už pokolikáté. Proč MZ neposkytne lidem vakcínu, kterou chtějí? Sputnik V se ve světě osvědčil, tak proč jej stále odmítají, když jsme ten suverení stát, tak se přece nemusíme nikoho ptát. Ale praxe bude asi jiná, že? 0

