Kynolog prozradil, jak se dá prodloužit život psů

O tom, jak se dá prodloužit život vašeho mazlíčka, promluvil prezident Ruské kynologické federace Vladimir Golubev. 11.07.2021, Sputnik Česká republika

„Délka života psů činí přibližně 12-14 let, ale když budete o svého mazlíčka správně pečovat, může žít mnohem déle. Jedna z účinných rad, která zlepší kvalitu a zvýší délku jeho života, je správná výživa. Zdraví a dlouhověkost psa potřebuje správně sestavený jídelníček, který obsahuje vyvážené množství tuků, sacharidů, bílkovin, minerálních látek a vitamínů,“ řekl odborník.Vyvážená stravaKynolog poradil, aby lidé především věnovali pozornost stravě. Pokud se jedná o staršího psa, nejlepší je strava obohacená bílkovinami a méně tučná, poněvadž pes je méně energický, vysvětlil GolubevAby pes nepřibral na váze, je třeba omezit počet kalorií. Strava má obsahovat dostatečné množství minerálních látek a vitamínů, radí expert.Pravidelná prohlídka u veterinářeProdloužit život vašemu mazlíčkovi pomohou i pravidelné prohlídky u veterináře. I když pes vypadá naprosto zdravě, Golubev doporučuje návštěvu u veterináře jednou ročně. Pro psy starší 10 let je tato prohlídka potřebná nejméně dvakrát do roka.„Prevence dokáže odvrátit chorobu a včas se věnovat zdraví psa. Díky pravidelné prevenci dokáže veterinář zjistit eventuální problémy a zaznamenat jakékoli změny ve zdravotním stavu psa. Každá choroba se dá lépe léčit na začátku,“ sdělil expert.Tělesná zátěžGolubev označil za chybu mínění, že starší zvířata nepotřebují tělesnou zátěž. Mají víc odpočívat, déle spát, ale stejně jako mladí psi potřebují tělesné aktivity. „Když se nebudete psovi věnovat, nutit ho k pohybu, rychle zeslábne. Nevyhýbejte se procházkám se starším psem. Můžete omezit čas venčení, změnit cestu, ale neměli byste se procházek úplně vzdát,“ řekl veterinář.Mentální zátěžDalší způsob prodloužení života psa je drezúra. Když bude mozek zvířete víc fungovat, pomůže mu to žít déle, řekl kynolog. Proto radí kupovat psům nové hračky, venčit je déle, učit je nové povely a opakovat ty staré. „Hlavní je nezrušit všechny dřívější aktivity, to pomůže zachovat čilý rozum a tělo. A nejen to, společný trénink pomůže v rozvoji emocionálního vztahu mezi psem a pánem, přispěje k tělesnému a mentálními rozvoji staršího miláčka,“ sdělil Golubev.Kladné emoce a pozornost„Nic nepovzbudí psa tak, jako pozornost a něha milovaného páníčka. Pouze skutečně milovaný pes je šťastný a plný sil i ve vysokém věku,“ poznamenal kynolog.Kladné emoce ovlivní délku života, proto si máte všímat toho, co se psovi líbí, a neodpírat mu to. „Snažte se často vytvářet pro psa příjemné situace,“ řekl kynolog.

