Mimořádná událost v české zoo. Kvůli poškozenému plotu je několik zubrů na útěku

Sedm zubrů se dostalo tuto sobotu ven ze zoologické zahrady v Táboře. Důvodem byl pád stromu, v jehož důsledku došlo k poškození ohrady a následnému útěku... 11.07.2021, Sputnik Česká republika

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0b/15114778_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b8742321933a6de7ce39acdea739e2ce.jpg

K útěku sedmi zubrů došlo kvůli nezodpovědnosti sousedů zoologické zahrady, tvrdí představitelé zoo. Jak se uvádí na oficiální stránce zoo na Facebooku, jeden ze stromů spadl na plot, což umožnilo zvířatům dostat se ven.Naštěstí žádný ze zubrů nebyl zraněn, pět z nich bylo následně odchyceno, a to za účasti táborské městské policie, avšak ostatní dva zůstávají v blízkém lese. Podle slov mluvčího zoologické zahrady Filipa Sušanky je místo pohybu zvířat známé a jejich odchyt je otázkou času.Následně však varoval lidi, aby se zatím vyhýbali lesu a v žádném případě nevstupovali do areálu se svými psy, protože ti mohou zubry vyprovokovat a vyvolat jejich agresi.Krajta v Českém TěšíněV červnu jsme informovali o případu, kdy hasiči z Českého Těšína byli přivoláni k řece, kde ležela šestimetrová krajta mřížkovaná. Na místo je přivolali strážníci, kterým dal vědět náhodný kolemjdoucí.Jak uvedl mluvčí hasičů Petr Kůdela, šlo o krajtu mřížkovanou, jejíž odhadovaná délka byla asi šest metrů a vážila přes 50 kilogramů. Kůdela upřesnil, že had byl již mrtvý.Hasiči však museli po pár minutách vyjíždět k dalšímu případu. Jistá žena si tam totiž při napichování špekáčku na opékací vidlici probodla ukazováček své levé ruky. Převoz do nemocnice by v tomto případě byl pro ženu s probodnutým prstem dosti komplikovaný, vidlice totiž bránila i samotnému ošetření. Po odstřižení vidlice se však žena zcela uklidnila.

