Nepodařilo se to s Ukrajinci, podaří se to s Čechy. Co se děje v ruském transportním letectvu?

Podívejme se, co se děje v Rusku s letouny této třídy.Uralský závod civilního letectva plánuje vyvinout a spustit sériovou výrobu vlastního regionálního transportního letadla pro 44-48 cestujících. Již v roce 2024 má být otestován a v roce 2027 má být zahájena sériová výroba. Půjde o letoun na základě českého Let-610, avšak vyvinutý a úplně vyrobený v Rusku.Výroba transportního letadla místo masových An-24 a An-26 je již dávno naléhavým úkolem ruské letecké výroby. Vstoupit na tento trh se pokoušely s různou mírou úspěchu různé letecké společnosti, třeba ukrajinský koncern Antonov s letounem An-140, ruský letecký podnik Iljušin s letouny Il-112 a Il-114. A nyní se může objevit ještě jeden hráč, TVRS-44, turbovrtulový regionální letoun.Výroba byla zastavena. Podnik je téměř v bankrotuRegionálních dopravních a transportních letadel mají v Rusku dost, protože An-24 a An-26 jsou, nehledě na úctyhodný věk, dost populární a výkonné stroje, které dokážou dopravit na vzdálenost 1000 km a víc přes 50-60 cestujících nebo 5-6 tun nákladu. Podle údajů ze začátku roku 2021 mají v Rusku v provozu na 300 osobních a transportních regionálních letadel starých sovětských typů, Jak-40, An-24, An-26 a jejich modifikace.Tyto stroje používají civilní letecké společnosti, ministerstvo obrany, Federální služba bezpečnosti Ruska (FSB RF) a Rosgvardija (Ruská garda). Po těchto letounech je velká poptávka na ruském severu, v Jakutsku, na Dálném východě. Nicméně, provoz těchto strojů může být v letech 2025-2030 zrušen kvůli jejich úctyhodnému věku.V SSSR pochopili již koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let, že An bude třeba po čase nahradit, a v rodné společnosti Antonov, a také v dalších leteckých podnicích, byly zahájeny příslušné práce. Snad hlavním uchazečem o náhradu byl AN-140, který vykonal první let na Ukrajině v roce 1997.V roce 2005 byla zahájena společná výroba An-140 v Samaře (Rusko), a do roku 2015 bylo vyrobeno na 10 strojů, které dostaly civilní letecké společnosti, a dokonce letectvo vojenské námořnictvo RF.Letadlo bylo celkem úsporné a žádané. Avšak zrušení partnerských vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem v roce 2014 nejen způsobilo zastavení výroby, ale div nepřivedlo k bankrotu samarského podniku, ve kterém probíhala montáž An-140.Letoun bude postaven, ale pro ruské vojenské letectvoV Rusku vsadili na IL-112 a Il-114. Osobní Il-114 byly vyráběny v menší sérii v devadesátých letech, ale dnes je civilní letectvo nemá.První let obnoveného Il-114-300 se konal v roce 2020, v roce 2022 se očekává jeho certifikace, a v příštím roce bude možná zahájena jeho sériová výroba.Transportní Il-112 vykonal první let v roce 2019 a byl poslán k dopracování, protože měl příliš velkou hmotnost konstrukce, což je pro letadla této třídy dost kritické. Dne 30. března 2021 byly znovu zahájeny zkoušky odlehčeného prototypu Il-112B, a nyní se očekává, že od roku 2022 bude ročně vyrobeno 12 těchto strojů. Je ale třeba poznamenat, že transportní Il-112 budou dodávána především ruskému vojenskému letectvu, které potřebuje nahradit novými letouny dost velký počet An-26 a An-30.Vypadá to tedy, že civilní ruské regionální letectvo nezískalo od devadesátých let nové domácí stroje v potřebném množství. Následkem bylo, že jejich místo obsadili zahraniční výrobci. V letech 2000-2010 začala část ruských regionálních leteckých společností používat francouzsko-italské ATR-72, brazilské Embraery a české L-410. Poslední byly také montovány v Uralském podniku civilního letectva, o kterém jsme psali na začátku příspěvku.Dostanou se Uralci na světový trh?Přes 200 českých L-410 bylo smontováno na Uralu, což je dobrá zkušenost. Část složek, součástek a komponentů byla také vyrobena v Rusku.Uralský závod má po získání zkušeností z montáže těchto strojů, a také po prozkoumání dokonalejšího českého letounu L-610, dost ambiciózní plány. Chce nejen montovat, ale také plně vyvíjet a vyrábět osobní letadlo nového typu.Bude mít klasické schéma pro tento typ letadel, s vysokým křídlem a dvěma turbovrtulovými motory domácí výroby TV-117. Možná je také varianta velmi populárních motorů pro letouny této třídy Pratt&Whitney. V případě úspěchu letadla na domácím leteckém trhu se mohou Uralci zamyslet nad jeho vývozem. Jenže říct, že to bude obtížné, znamená neříct nic.Letecký expert Boris Rybak napsal v komentáři pro ruský list Kommersnat, že ve sféře regionálních letounů je omezená poptávka, ale velká konkurence, proto se výroba úsporného a účinného stroje podařila v posledních letech skutečně jen málo komu, například Kanaďanům z Bomardier.Projekt letadla TVRS-44 má být prezentován již koncem července na letecké výstavě MAKS-2021.

Ykcenaj Naj Držím palce Kunovickemu Letu,snad začne vyrábět celá letadla a ne jen části i když chápu že v politické situaci v Česku je lepší vyrábět díly a kompletovat doma v Rusku je to menší rizikosnaf....... 0

