O takové kávě jste ani nesnili. Stačí přidat vejce a božský požitek je tu

O takové kávě jste ani nesnili. Stačí přidat vejce a božský požitek je tu

Myslíte, že o kávě víte všechno? Omyl. Přidejte do své ranní kávy vejce a hned se váš den naplní kouzlem orientu. Díky tomuto tradičnímu vietnamskému receptu... 11.07.2021

Vietnam byl vždy střetem různých kultur a civilizací. Jejich kuchyně je tomu příkladem. Kolik lidí v Evropě si do tmavé pražené kávy přidá žloutek? Buďte mezi prvními. Neuvěřitelný recept zveřejnil šéfkuchař Sarans Goila na svém Instagramu. Pojďme se podívat, jak se ve Vietnamu připravuje tato lahodná káva.Suroviny:Postup přípravy:Tak na co ještě čekáte? Tímto receptem rozhodně ohromíte své blízké.Netradiční recept na ledovou kávuPokud byste se v horkých letních dnech raději osvěžili něčím studeným, tak jsme pro vás připravili netradiční recept na ledovou kávu. Zkuste například drink černé kávy s kombuchou.Uvařte silnější kávu například v poměru 75 gramů na 1 litr vody. Poté ji nechte vystydnout a dejte do lednice. Do skleničky dejte kostky ledu, zalijte studenou kávou, přidejte kombuchu a podle přání cukr.Sportem a kávou ku zdravíNezapomínejte, že káva není jen lahodná, ale v určitých proporcích i zdravá. V červnu jsme vás informovali o výsledcích výzkumu Fyziologické fakulty Granadské univerzity. Vědci na pokusu s 15 muži ve věku 32 let zjistili, že 3 mg kofeinu (ekvivalent šálku espressa) konzumovaných půl hodiny před aerobním cvičením významně zvyšuje rychlost spalování tuků.Vědci také zjistili, že pokud se cvičení provádí odpoledne, účinek pití kofeinu před cvičením je znatelnější než ráno. Podle vědců existují denní rozdíly v oxidaci tuků a tuk se spaluje efektivněji během dne než ráno, za předpokladu, že člověk nejedl stejný počet hodin před tréninkem.

wwwbuerger.. Použiji žloutek z pštrosích vajec. To bude bomba. A vypiji si to v klidu, v koutku, pomalinku. Však jsem také všemi opuštěn. A budu moc psát, jaké to bylo výborné. Lidi mi musí závidět ... Zkompenzuji si přízemnost a zaostalost, o které mi vždy káže můj druhý a třetí psychiatr. K prvnímu už nechodím. Ten chce mou eutanasii. Za 500 euro. Řekl jsem mu, že jedině na splátky, ale to jej nějak rozčílilo, nevím proč. 1

