Pártlová a Arichteva nasdílely roztomilé fotky s dětmi. Fanoušci ale nemohli odtrhnout oči od…

Známé trio 3v1, kam se řadí zpěvačka Martina Pártlová, herečka Veronika Aichteva a influencerka Nikol Štíbrová, se stále rozrůstá. Nikol nedávno porodila své... 11.07.2021, Sputnik Česká republika

Pártlová a Arichteva se dohodly, že konečně seznámí své děti. Při tomto důležitém kroku tak vznikla série dojemných i vtipných fotografií, které následně zamířily na Instagram.A dané fotografie na svém profilu sdílela také Martina Pártlová, která v popisku uvedla:Jak na to reagovali jejich fanoušci? Spoustu z nich fotografie dojaly a rozplývaly se, jak to maminkám i jejich dětem na fotografiích sluší.Ale podobných komentářů se pak objevovalo víc a víc: „Holky, vám to mateřství opravdu svědčí. Jste KRASOMILY.“Podle mnohých navíc bude jednou z Luky a Stelly krásný páreček. Jsou to totiž krásné děti.Některým se nejvíc zamlouvala poslední fotografie, která prý vše dokonale vystihuje: „Ta poslední fotka je dělo!“Uživatelům sítě navíc přišlo fajn, že se kamarádky takhle sešly. „Nádherná fotka! To je hezké vás takhle vidět pohromadě!“ zaznělo.Někteří ale postrádali jejich třetí parťačku. „Ještě chybí Nikol s dětmi, tak příště, jo ? Krásná fotka,“ stálo v jednom z komentářů.Pár fanoušků ale mělo docela problém udržet oči tam, kde by měly být…Martina PártlováTato dvaačtyřicetiletá kráska je česká zpěvačka a muzikálová herečka. Původně je však vyučená prodavačka.V roce 2008 se zúčastnila české verze soutěže X Factor. V ní skončila čtvrtá. Následně začala vystupovat v pražských muzikálech a také nazpívala duety „OSTRAVA !!!“ (2010 s Rudou z Ostravy) a „Mezi nebem a zemí“ (2012 se Skipem).Dotyčná vystupuje jako stálý host se skupinou Čechomor.Veronika ArichtevaVeronika Arichteva je česká divadelní, televizní, seriálová a také filmová herečka. Proslavila se svou rolí Sylvy Petrové, kterou hrála v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Diváci si ji také pamatují ze seriálu První republika nebo Vyprávěj. V roce 2018 účinkovala v taneční show StarDance, kde vypadla v semifinále. Pokud jde o její osobní život, jejím nynějším manželem je Biser Arichtev. S ním se poznala právě u natáčení posledního zmíněného seriálu. V roce 2013 se z nich stali manželé. V září 2020 se jim s manželem narodil první společný syn Luka Christo Arichtev.

Červenáček Šťastná matka s dítětem je jeden z nejkrásnějších jevů v životě lidském. Chlap má stát vedle. Stačí mimo záběr. (Prcku K. Olinko - píšu chlap. Ty jsi tedy mimo mísu.) 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

1

