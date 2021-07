https://cz.sputniknews.com/20210711/plavu-pro-tebe-roztomileho-psika-corgi-zachranil-plavcik-v-podobe-zlateho-retrivra-15101964.html

„Plavu pro tebe!" Roztomilého psíka corgi zachránil plavčík v podobě zlatého retrívra

„Plavu pro tebe!“ Roztomilého psíka corgi zachránil plavčík v podobě zlatého retrívra

Zlatí retrívři byli před více než stoletím chováni mimo jiné i proto, aby lovcům na severu Anglie přinášeli padlé vodní ptactvo.

Na pořízených záběrech, které byly sdíleny na Instagramu, lze vidět zlatého retrívra v bazénu s dalším pejskem – corgi, který se plaví na desce. Bojí se totiž plavat. Majitelka za corgim poslala zlatého chlupáče, aby si spolu zadováděli. Menší z dvou kamarádů měl však jiné plány…Místo toho, aby přededl své plavecké schopnosti a dovednosti, nechal se odtáhnout zlatým retrívrem na břeh. Dění v bazénu tak pobavilo spoustu uživatelů a někteří z nich se s úsměvem ptali, zda zlatý retvír náhodou netrénuje na kariéru plavčíka.Mnohé ale tento vstřícný krok věrného psího mazlíčka nijak nepřekvapil. „Zlatí retrívři jsou vždy ochranáři,“ dodávali.Zlatí retrívři jsou oblíbeným psím plemenem na celém světě. Vyšlechtěno bylo ve Velké Británii. Obecně je toto plemeno chytré, klidné, přátelské, je rádo ve společnosti lidí a také jiných psů, se kterými se oddává nejrůznějším hrám.Z hlediska velikosti se nejedná o žádného mrňouse. Může mít 30 až 40 kilo a dorůst do výšky až 60 centimetrů. Díky jeho neuvěřitelné ochotě pomáhat lidem se využívá často jako canisterapeutický, vodící či asistenční pes. Díky své klidné a velmi přátelské povaze se hodí jak k dospělým, tak i k malým dětem.Tito pejsci mají dispozice k dysplazii kyčelních kloubů, nadváze, zánětům střev a očí. Ve stáří mají také často problémy se sluchem.

