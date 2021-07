https://cz.sputniknews.com/20210711/politico-usa-delaji-z-evropy-vazala-pro-boj-s-ruskem-a-cinou-15112910.html

Politico: USA dělají z Evropy vazala pro boj s Ruskem a Čínou

Evropa se změnila na hřiště Spojených států amerických, které již nepovažují za nutné přihlížet k zájmům svých zaoceánských partnerů. Píše o tom portugalský... 11.07.2021, Sputnik Česká republika

Autor má za to, že Evropané postupně ztrácejí nezávislost ve prospěch Washingtonu, což vede k rozpadu transatlantického společenství. Pro USA má tento region důležitý význam, a to z hlediska konfrontace s Ruskem a Čínou.Odvolává se, například, na nedávné prohlášení historika Luuka van Middelaara. Podle názoru vědce přechází Evropa ve vztazích s Amerikou od statutu partnera ke statutu vazala.Stejné mínění má první generální tajemník Evropské služby pro zahraniční vztahy Pierre Vimont, který má, podle Maçãese, za to, že koncepce vazalské Evropy je stále víc reálná.Domnívá se, že existuje několik příčin. Především se to týká změn konfigurace sil na světové scéně, kde Čína nahradila Rusko jako hlavní oponent Ameriky.„Evropa je dnes vzdálená středu událostí. Kdežto Japonsko a Indie získaly větší význam,“ vysvětlil expert.Evropané navíc již nemají někdejší ekonomický a vojenský potenciál, proto se jim v případě útoku Ruska nebo Číny jen stěží podaří čelit jim samostatně, míní Maçães.Washington již také cítí vlastní zranitelnost, a to kvůli tomu, že Peking překročil 70 % výroby USA, zatímco SSSR nikdy nepřekročil 40 %.„Vznik stejně silného soupeře způsobí, že Amerika bude méně štědrá a mnohem vypočítavější,“ zdůraznil autor.Na závěr napsal, že USA směřují na své „životní cestě“ k nové studené válce, zatímco Evropu pravděpodobně čeká geopolitický úpadek.

josefnovak_36 a je to tady a dokonce ze západních zdrojů. Jak se s tím srovná místní debil simo, to uvidíme. Ale on to stejně nepochopí. Nemá čím. 6

Kowy Rebelojc Směju se ještě teď. Já i moje děti, když by jsme na sebe vzali uniformy, tak jedině tu Ruskou. Ať jdou bojovat děti demobolševiků, ty ať tam klidně pochcípaji 1

