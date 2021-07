https://cz.sputniknews.com/20210711/prezident-zeman-chysta-setkani-se-slovinskym-kolegou-budou-mluvit-o-situaci-v-evrope-i-o-pandemii-15117499.html

Prezident Zeman chystá setkání se slovinským kolegou. Budou mluvit o situaci v Evropě i o pandemii

Prezident Zeman chystá setkání se slovinským kolegou. Budou mluvit o situaci v Evropě i o pandemii

V pondělí 12. července prezident Miloš Zeman přivítá na zámku v Lánech svého slovinského kolegu Boruta Pahora. Jak uvedl Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček... 11.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-11T19:24+0200

2021-07-11T19:24+0200

2021-07-11T19:24+0200

evropská unie (eu)

epidemie

česko

setkání

borut pahor

prezident

miloš zeman

česká republika

slovinsko

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/528/38/5283817_0:13:2644:1500_1920x0_80_0_0_65ad8e0d4737aa4d1d7c4e6ca955edd9.jpg

„Slovinský prezident Borut Pahor přijíždí na pozvání organizátorů na konferenci Prague European Summit, kde vystoupí jako jeden z hlavních řečníků. Je v tom i symbolika, jelikož Slovinsko od 1. července převzalo předsednictví v Radě EU,“ řekl Ovčáček.Podle jeho slov se bude kromě jiného hovořit o výstavě slovinského architekta Josipa Plečnika.Konference Prague European Summit se bude konat ve dnech 12.-14. července. Bude věnována aktuálním otázkám, kterými se zabývá Evropská unie. Na konferenci budou vystupovat nejen politici, ale i zástupci ekonomického sektoru.Prezident Zeman se se svým slovinským kolegou Pahorem setkal již několikrát. Připomeňme, že Borut Pahor přijel do České republiky v letech 2014 a 2019 na setkání zástupců zemí visegrádské čtyřky a v roce 2016 přijel do Prahy na oficiální návštěvu. Zeman navštívil Pahorovu vlast v dubnu 2014. V červnu 2019 se tam zúčastnil summitu Trojmoří. Za zmínku stojí i ta skutečnost, že v roce 2017 prezident Zeman udělil Borutu Pahorovi nejvyšší české státní vyznamenání - Řád bílého lva.Ve Slovinsku je role prezidenta republiky spíše ceremoniální. Je vrchním velitelem ozbrojených sil a jmenuje některé významné státní úředníky, včetně guvernéra centrální banky.

https://cz.sputniknews.com/20210704/slovinsky-premier-varuje-eu-se-muze-rozpadnout-jako-jugoslavie-15050483.html

⏳24⏳

Internet je mezinárodně plný zpráv i od seriózních zpravodajů, že naočkovaní ovčané se také nakazí a umírají, což je dost trapas. Bohužel o tom ale žádné statistiky nenajdeš, protože to asi není vůbec žádoucí. Možná že to bude ještě velký trapas, až postižení to sami budou v internetu více zveřejňovat, podle základního občanského českého práva, že "pravda vítězí". Což je v hnusných režimech s hnusným zdravotním sytémem to nejlepší co ovčané mohou dělat, to dobře dokumentovat a popsat a pak to na webu zveřejnit. To je ten jediný způsob, jak se v tom zlodějském prolhaném kapitalismu bránit proti šlendriánu, protože socialistickou "knihu přání a stížností" kapitalisti bohužel zrušili a zavedli ČT 🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎🤮🚾🚾...

408