Šéf společnosti Nord Stream 2 AG oznámil termín ukončení dostavby plynovodu Nord Stream 2

Šéf společnosti Nord Stream 2 AG oznámil termín ukončení dostavby plynovodu Nord Stream 2

Výkonný ředitel firmy Nord Stream 2 AG Matthias Warnig uvedl, kdy bude dokončena výstavba rusko-německého plynovodu Nord Stream 2.

Nehledě na dlouhodobý nátlak vůči projektu Nord Stream 2 ze strany Washingtonu, výkonný ředitel firmy-operátora rusko-německého plynovodu Matthias Warnig nepochybuje, že projekt bude dokončen. Podle slov Warnigových slov společnost stále bere v úvahu rizika spojená s možným zavedením dalších sankcí ze strany Spojených států. Urovnání sporů kolem Nord Stream 2Existující rozpory mezi Ukrajinou a Německem ohledně plynovodu Nord Stream 2 mohou být urovnány poskytnutím kompenzací Ukrajině, a to v případě, že přijde o roli tranzitní země. V pátek to uvedl německý časopis Der Spiegel.Projednává se mimo jiné i varianta, kdy Berlín může nabídnout Kyjevu „spolupráci při výrobě vodíku“. Kromě toho se uvažuje o možném „slibu“ německé strany vyčlenit miliardy na opravy „úplně zničené“ plynovodní sítě Ukrajiny, oznámil časopis.Dříve bylo oznámeno, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se vydá 11. července na návštěvu do Německa, se chystá kancléřce SRN Angele Merkelové vysvětlit „nebezpečí“ spuštění plynovodu Nord Stream 2. Jak v pátek prohlásil ukrajinský premiér Denis Šmyhal, Kyjev bude i nadále bránit uvedení plynovodu do provozu, a když svého cíle nedosáhne, může Evropská unie značně omezit využití potrubí.Projekt Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou linek plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Proti projektu aktivně vystupují USA, které prosazují v Evropě svůj zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a řada evropských zemí. Washington zavedl v prosinci roku 2019 sankce proti plynovodu.V Rusku nejednou zdůraznili, že Nord Stream 2 je komerční projekt, který nelze politizovat. V Moskvě připomněli, že uvedení plynovodu do provozu bude výhodné pro Evropu i Německo.

Červenáček Tak průchodnost je 55 miliard kubíků . . . dosud Sputnikem utajovaný parametr. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

pepiczek To je ale blbec tenhle masunta, prej "dosud Sputnikem utajovaný parametr." Sputnik o tom píše furt 30.06.2021, ale i 18.05.2021 atd atd atd. No prostě blbec. 0

německo

rusko

