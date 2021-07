https://cz.sputniknews.com/20210711/sen-se-stava-skutecnosti-miliardar-branson-leti-do-vesmiru-vlastni-raketou-15117091.html

Sen se stává skutečností: Miliardář Branson letí do vesmíru vlastní raketou. Živý přenos

Sen se stává skutečností: Miliardář Branson letí do vesmíru vlastní raketou. Živý přenos

Vesmírný závod mezi dvěma miliardáři vrcholí. Zakladatel a majitel firmy Virgin Galactic Richard Branson se v neděli vydal na svůj první let do vesmíru... 11.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-11T17:31+0200

2021-07-11T17:31+0200

2021-07-11T17:57+0200

vesmír

astronauti

usa

svět

vesmír

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0b/15117066_0:181:2999:1867_1920x0_80_0_0_676dd418518fc2235523c93df1e5826a.jpg

Branson je prvním člověkem, který do vesmíru letí vlastní raketou. Jedná se o VSS Unity. Bransona na palubě doprovázejí tři odborníci z Virgin Galactic (hlavní instruktor astronautů Beth Moses, hlavní operační inženýr Colin Bennett a viceprezidentka pro vládní záležitosti a výzkumné operace Sirisha Bandlaová) a dva piloti: Dave Mackay and Michael Masucci.Vesmírná loď vystoupala do výšky 80 kilometrů a dosáhla tak hranici vesmíry. Zde se posádka nacházela po dobu čtyř minut ve stavu beztíže. Poté piloti v ručním režimu začali brzdit loď a namířili si to na přistávací dráhu America v Novém Mexiku. Loď bezpečně přistála.Vývoj raketoplánu firmě Virgin Galactic, která se zaměřuje na vesmírný turismus, trval 17 let a vyšel v přepočtu na více než 21,69 miliardy korun.Připomeňme, že vesmírná loď miliardáře Jeffa Bezose Blue Origin poletí do vesmíru dne 20. července. Startuje z Texasu a vystoupá do výšky 105 kilometrů. Celkem bude let trvat 10 až 15 minut. Bezosův tým si přitom nerýpnul do svého konkurenta. Připomněl, že za hranici vesmíru se všeobecně uznává 100 kilometrů.Další miliardář, který se účastní závodů v dobývají kosmu je Elon Musk. Rakety jeho společnosti Space X již nyní dopravují americké astronauty k ISS. Nyní usiluje o let na Mars, kde by chtěl také i zemřít.

Ykcenaj Naj Par bohatých kteří vysaly celý svět i tebe adonisi si dokazuji jací jsou borci-a komu to prospěje-a paradox je že velké procento američanu živoří ti určitě těm dvěma tleskaji pod mosty a kolem řek-ti jsou rádi že seženou jídlo a fet a aby jsi se s těch US nep...ral, kdyby jim velý svět za zelené vytištěné papírky nevyraběl,nevyvijel tak by byli ...,.,, 338

bebel Tam kam letí tenhle anglickej, botoxovej seladon, dostřelí náš malý Bobeš prakem. 283

17

vesmír

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vesmír, astronauti, usa, vesmír