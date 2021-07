https://cz.sputniknews.com/20210711/v-dopise-anglicke-kralovny-objevili-skrytou-predpoved-vysledku-finaloveho-zapasu-na-euro-2020-15115180.html

V dopise anglické královny objevili skrytou předpověď výsledku finálového zápasu na Euro 2020

Euro 2020 dnes vrcholí finálovým zápasem v londýnském Wembley mezi domácí Anglií a Itálií. Nové fotbalové mistry Evropy tak nejspíš budeme znát už před půlnocí.V Británii proto dnes očekávaně panuje obzvlášť napjatá nálada, neboť se anglický fotbalový tým poprvé od roku 1966 zúčastní velkého turnaje. Lidé tak začínají věřit, že angličtí hráči mají všechny šance vyhrát bitvu o titul.Celebrity a politici tak ve velkém vyjadřují podporu národnímu týmu a výjimkou nebyla ani královna Alžběta II. Hrad Windsor tak zveřejnil její přání hráčům. „Ráda bych vám všem poblahopřála k dosažení finále mistrovství Evropy a popřála hodně štěstí s nadějí, že historie zaznamená nejen váš úspěch, ale i vašeho ducha, odhodlání a hrdost, s jakou jste konali,“ dodala. Někteří angličtí fanoušci po přečtení tohoto dopisu dospěli k názoru, že královna předpovídá, jak anglický tým dopadne. Uživatel Twitteru totiž v královském dopise zaznamenal prostřednictvím zvýraznění jednotlivých písmen frázi „It's coming home“ a mnoho dalších komentujících souhlasilo s tím, že se jedná o skryté poslání. Podle královny by tak možná výhra mohla zamířit k Anglii.Jeden uživatel pak napsal: „Náhoda? Myslím, že ne!“ a další dodal: „Kdo potřebuje Enigmu?“Jiní lidé na sociálních médiích ale nebyli přesvědčeni o tom, že by to bylo opravdu úmyslné. Jeden uživatel tak vztekle řekl: „Je to absolutně nešikovný pokus.“Vnuk královny, princ William, také vyjádřil podporu národnímu týmu. Řekl, že „nemůže uvěřit tomu, že se to opravdu děje“ a všem členům anglického týmu na hřišti i mimo něj popřál hodně štěstí.

Simo Häyhä EURO naprosto ovládly Západní země🇮🇹🇬🇧⚽👍👍👍👍👍👍 0

