V Turecku havaroval autobus plný migrantů, 12 lidí přišlo o život

svět

migranti

nehoda

turecko

K nehodě došlo v provincii Van v blízkosti íránské hranice. Autobus najednou sjel do příkopu a začal hořet. Na místo tragédie okamžitě dorazili záchranáři a pomáhali zraněným lidem. Podle údajů agentury Reuters byl majitel autobusu zadržen.Turecko se stalo hlavním tranzitem pro uprchlíky z Blízkého východu a z Asie, kteří se chtějí dostat do Evropy. Uprchlíci často běží pěšky přes íránskou nebo iráckou hranici a pak se pokoušejí dostat se do velkých tureckých měst, například do Ankary nebo Istanbulu.Turečtí odborníci na migraci tvrdí, že touha utéct do Evropy byla vyvolána informací USA a NATO, že se chystají stáhnout svá vojska z Afghánistánu.Tranzit přes Turecko je používán již dávno a velmi často zde dochází k nehodám, a to i smrtelným. Například v červnu loňského roku se utopilo v jezeře Van více než 60 uprchlíků, neboť se s nimi potopila přeplněná loď.Letos v dubnu zahynulo u libyjského pobřeží ve Středozemním moři 130 migrantů z Afriky.Nevládní organizaci SOS Mediterranee uvedla, že po mnoha hodinách pátrání nebyl nalezen ani jeden živý člověk.Pokusy o provedení záchranných operací byly komplikovány špatnými povětrnostními podmínkami; v oblasti pátrání se vlny zvedaly až na šest metrů.

josefnovak_36 proč mi to jen nevadí? 0

1

turecko

