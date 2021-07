https://cz.sputniknews.com/20210711/volneho-protest-tichem-nediskriminujme-neockovane-volby-si-vzit-nedame-poslanci-buceli-nazor-15115507.html

Volného protest tichem: Nediskriminujme neočkované. Volby si vzít nedáme. Poslanci bučeli. Názor

Ve středu byl poslanec Lubomír Volný násilně vyveden z Poslanecké sněmovny. Volný Sputniku řekl, že obstruoval u mikrofonu mlčením, aby předvedl, jak to... 11.07.2021, Sputnik Česká republika

Lubomír Volný: Celá sněmovna se podílí na situaci, která je neudržitelná. Není to jen tak, že pouze vláda vydá nezákonné nařízení. Je to i o tom, že opozice nevyužívá nástrojů, které má k tomu, aby s nezákonnými kroky vlády aktivně bojovala. My na to upozorňujeme voliče, povíme to i elektorátu ODS, KDU-ČSL, TOP09, STAN. Apelujeme na to, že kdyby „demoblok“ chtěl, už by tu žádná anticovidová opatření x měsíců neplatila. Tyto strany mají ve sněmovně svůj vliv. Protože se ale podílely na zločinech, které zde probíhaly, tedy včetně korupce, logicky se tváří – „neslyším, nevidím“. Situace je taková, že celá sněmovna vědomě a úmyslně porušuje vlastní jednací řád, cenzuruje naše vystoupení na této půdě. Jsou to přitom jedna z mála veřejných vystoupení, kde nás systém nemůže cenzurovat jako takový; je tam on-line přenos, lidé se mohou dívat. Vládní „cenzura tichem“ je dokonalá, proto jsme tentokrát mlčeli schválně (jindy jsme umlčováni), abychom se podívali, jaká bude reakce. O nás se naopak mluví vždycky, když je nějaká krizová situace. Tipněte si, kolik TV stanic mě pozvalo na interview nebo na rozhovor, abych vysvětlil, kvůli čemu jsem udělal, co jsem udělal? To číslo je „nula“. Zato o „excesu“ všichni hned rádi informují, bohužel lživě.O čem se podle vás mlčí?Nezdůrazňuje se, že sněmovna rozhodla proti jednacímu řádu, když mi omezili vystoupení na 1x 5 minut. Nedali mi ani těch 2x 15 minut, co je obvyklé. Měl jsem tam obhajovat pozměňovací návrhy, která byly přes tři A4. Politici jak z vlády, tak z opozice prostě nechtěli, aby republika věděla, že pozměňovací návrhy byly o tom, že stát nesmí diskriminovat neočkované lidí. Oni to prostě nechtějí – ani vláda, ani opozice –, aby o tomto měli lidé informaci.V mém vystoupení mě omezili na 1x 5 minut. Ve své podstatě se nikdo nepřihlásil do rozpravy. Nebyl tam nikdo zapsaný. Přihlásil jsem se z místa zvednutím ruky. Zákon byl přesně předjednaný tak, aby prošel bez jakékoli diskuze. Když jsem se tam postavil, věděl jsem, že za 5 minut nevysvětlím nikomu nic, že to za 5 minut nelze udělat. Rozhodl jsem se, že budu protestovat tichem.Jaká byla reakce vašich kolegů?Bylo jim to zase jedno; smáli se, používali vulgární posunky, bučeli tam. Bylo mi jasné, že když budu 5 minut mlčet, zase se to nikde neobjeví. Rozhodl jsem se proto, že musím národ informovat o tom, že se ve sněmovně děje něco, co je zásadním způsobem nebezpečné pro demokratický vývoj země, a to je také schválení zákona, který do budoucna – v součinnosti s dalším nelegálním opatřením vlády – umožňuje ukrást volby v roce 2021. Tahle vláda už vydala minimálně 13 nezákonných opatření. Policie a státní složky nezákonná opatření vynucují fyzicky, dokud je nezruší nějaký soud. Poté, co je zruší soud (klidně i po uplynutí platnosti), nikdo není potrestán, nikdo není hnán k zodpovědnosti.A co jste konkrétně nedostal šanci ve sněmovně vysvětlit?Vláda rozhoduje na základě zmanipulovaných dat, hrozí nařízení, že neočkovaní lidé nesmějí do volebních komisí, že neočkovaní lidé nesmí hlasovat v klasických volebních místnostech, že všichni neočkovaní lidé musí do karantény; více o tom hovořím na FB stránkách Volného bloku…Ono to dnes vypadá jakoby neuvěřitelně, ale ještě předevčírem Slováci netušili, že jejich vlastní vláda je na Slovensku doslova zabetonuje, že slovenská vláda bude mlátit Slováky, kteří se budou snažit odstranit ty betonové zátarasy (později zátarasy odstraněny, pozn. aut.). Nikoho by před rokem a půl nenapadlo, že vláda vydá minimálně 13 nezákonných opatření, které pak zruší nejvyšší správní soud atd. Když tohle nezákonné nařízení vydá vláda a justice nezasáhne okamžitě během pár dnů, jako, že nezasáhne (nikdy tak rychle nezasáhla), policisté budou aktivně fyzicky bránit lidem bez potvrzení o očkování ve vstupu do volebních komisí, do volebních místností. Přinutí je hlasovat v mobilních centrech.My chceme, aby v mobilních centrech měli zástupci jednotlivých stran právo na neomezenou vizuální kontrolu hlasovací skříňky. Přes noc mají být umístěny někde v budovách krajských úřadů, o nichž víme, že jsou pod kontrolou politických stran, které jsou zapojeny do zločinů, k nimž dochází pod rouškou covidu. Vzniká tu střet zájmů a může dojít k nezákonné manipulaci s boxy a hlasy lidí v těchto urnách. Navrhli jsme moderní řešení: krajský úřad musí urnu vystavit v místnosti, kde bude stálá on-line kamerová kontrola. Urny by střežila policie; volební komisaři a pozorovatelé by měli mít možnost kontroly. Když komisař bude muset odejít, měl by mít právo nechat na místě svůj mobil, pořizující záznam. Toto všechno jsme chtěli. Jak vidíte, vám to tady vysvětluji cca 10 minut, nedá se to vyložit lidem během minut pěti. Proto jsme se rozhodli, že upozorním občany této země onou obstrukcí.Novináři, kteří o nás tu mlčí, tu píší, nás likvidují buď cenzurou tichem, nebo o nás vyprodukují tendenční články, zkrátka lži. Naštěstí včera bylo asi 1000 lidí na Malostranském náměstí. Tito lidé vysílali živě ze svých mobilů. Dnes informují na různých diskuzních fórech další občany o tom, proč to Lubomír Volný udělal.Covid je možná zdánlivě na ústupu. Situace ve světě místy dobrá není. Jaké další zneužití koronavirové krize hrozí?Nejenže hrozí zneužití, již k němu dochází. Například takové pořízení respirátorů, stojí pár korun. Ale veřejnosti se prodávají mnohonásobně dráž. Profitují z toho mafiáni, kteří zavětřili možnost si přijít na své. To stejné se týká i testů na covid, třeba těch dětských. Můžeme se spolehnout, že jsou tyto testy bezpečné? Prošly odpovídajícími zkouškami? Víme to? Nikdo přece nemůže zaručit, že jsou bezpečné a nevyvolají nějaké choroby, které by jinak nenastaly. Vládní donucení dětí k celorepublikovým samotestům je ze stejné skupiny problému. Co je to za test? Kdo jej vyrábí? Jak byl test schválen jako nezávadný, účinný a zkrátka použitelný? Podstatné je, že výrobní hodnota bude v řádu korun. I v tomto případě zisk končívá v rukou covidové mafie. Testování je další z řady podvodných obchodů.Měli jsme tu levné PCR testy od pana Emanuela Žďárského. Místo toho se tu dělaly testy za 1 200… Z toho patrno, že mafie normálně funguje. Podobá se těm strukturám, které jsme tu měli dříve. Evidentně se jí daří, a ještě tu další léta fungovat bude dále. Napakovat se dá nejen díky tunelu Blanka či při výstavbě dálnic… Kapkou medu jsou všechny velké státní zakázky. Hovořím o organizovaných skupinách obchodníků, kteří, ucítí-li příležitost, už se jí nepustí. Vadí mi, že takovýmto jevům nebrání ani naše vláda, ani opozice. Opozice, kdyby chtěla, může zablokovat sněmovnu. Takhle jen o problémech „hovoří“… Opozice se pasovala do role rádoby opozice, ví, že se tu kradou stovky miliard korun. Místo aby ukázala prstem na vládu, své poslání neplní, zatímco vláda vytvořila skvělé korupční prostředí. Všichni se na kšeftech podílí, jak si to jinak vysvětlovat.Takže nic než klientelismus a kamarádšoft? Příští volby jsou důležité. Ten, kdo obsadí místa ve vládě, dostane nejširší přístup k nelegálním penězům. Pokud globálně řízená covidová mafie zvítězí, zasáhne to zase byznys špičky všech obchodních konglomerátů národních států. Snažím se vám říci, že za covid se schovávají ti, kteří kradou v rozměrech těžko uvěřitelných. Vše zhoršuje zkorumpovanost státních institucí. Uměle vyvolanou krizi dále přiživují úplatní politici a některá média.Co když vaše nestandardní akce volič nepochopí, nebude si to umět „přeložit“? Nedá se nic dělat, tohle riziko budu muset podstoupit. Jak říkám, covidová mafie nikoho z Volného bloku nepustí ke slovu. Začnou o nás naopak hovořit ve chvíli, kdy mohou proti nám něco s humbukem použít.Spoléhám na naše občany, na to, že jsou pravdychtiví, že si vše správně vyhodnotí a ve všem se zorientují. Diskutujeme s občany na našich stránkách i na našich akcích pro občany. Tam se dozvíte, že naše obstrukce jsou motivovány tím, že nám neumožňují být vyslyšeni. Zbabělost sněmovny je vidět i na tom, že tam jen tak nepřijdou odborníci, aby ozřejmili svůj pohled na věc. Měli by tak činit za účasti hlavních médií. My Češi jsme v jádru hodní lidé. Průměrný český volič si možná tak úplně nepřipouští, že jej chce současný režim okrást. Zdá se mu to těžko uvěřitelné a pochopitelné….Díky za rozhovor.Sputnik se ještě v rámci určité vyváženosti zeptal na názor předsedy SPD a místopředsedy PS ČR Tomia Okamury.Tomio Okamura: O konkrétním poslanci si můžeme myslet, co chceme, ale mikrofon je ve sněmovně proto, aby se každý poslanec mohl svobodně vyjádřit. Nepleťme si následky a příčiny. Příčinou je, že se opravdu poslanci omezují v projevu. Jako místopředseda sněmovny řídím schůzi skoro každý den. Nikdy jsem nesáhl k tomu, že bych někomu vypínal mikrofon nebo že bych chtěl mluvčího omezovat. Je ale také pravda, že každý řečník se má držet věci. Celkově jsem pro zachování svobody slova bez cenzury. Kde jinde bychom měli hledat demokracii než v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Omezení projevu k nám jde z EU přes ministra vnitra Jana Hamáčka. Premiér Babiš k tomu mlčí. Dnes už se i běžní lidé bojí říkat svobodně své názory třeba v práci, mají strach, že budou propuštěni.Ještě jednou díky všem za interview.Jak ještě jinak působí ticho, viz John Cage – 4 minuty ticha 4’33

