Zdechovský tvrdě tepe do Pirátů: Připravit Maďarsko o dotace? Vždyť ten zákon ani nečetli!

Evropské unii není nic po tom, co se učí na maďarských školách, myslí si lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. Podle něj jsou útoky na maďarského premiéra... 11.07.2021, Sputnik Česká republika

Tento týden Evropský parlament vyzval unijní instituce, aby se silněji postavily proti maďarskému zákonu, který zakazuje vyučování LGBT+ tématiky na školách. V úvahu přichází i odstřihnutí Maďarska od unijních financí. Podle Zdechovského se však tato rezoluce míjí účinkem.Připomeňme, že se proti kontroverznímu zákonu postavila i místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová, podle které legislativa porušuje nejen evropské hodnoty, ale i legislativu EU. „U těchto hodnot nemůžeme dělat žádné kompromisy,“ prohlásila.S tím ovšem Zdechovský nesouhlasí a podotýká, že školství nespadá do kompetencí EU.Tvrdě proti maďarskému zákonu jde právě český europoslanec Marcel Kolaja. Podle něj komplikuje teenagerům „coming-out“. „Nechrání nezletilé, ale právě naopak,“ míní Kolaja.Tomu, že bude mít rezoluce Evropského parlamentu nějaký dopad na maďarskou politiku, Zdechovský nevěří. Odstřihnutí Budapešti od financí podle něj nehrozí.Kromě toho Zdechovský podotýká, že podobné snahy rozšířit kompetence EU do sfér, kam nepatří, a mluvit do politiky členských zemí, vede k růstu popularity nacionalistických vůdců, jako je Orbán.Připomeňme, že rezoluci Evropského parlamentu podpořilo 459 europoslanců. Proti bylo 147 a 58 se zdrželo hlasování. Za pozornost stojí, že většina českých europoslanců za ANO ruku pro rezoluci zvedla. Přitom právě premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš Orbána hájil. Premiér ČR se odmítl připojit k dopisu 18 lídrů EU na podporu sexuálních menšin. Uvedl, že nechápe, proč by měla Česká republika mluvit do maďarských zákonů.

Pavol Baran Zdechovsky to nechape...Nieje dolezite pre nikoho citat zakon,ba este mu aj porozumiet.Dolezite je splnit ulohy zadane z US ambasady ci samotneho Georga Sorosa NDP( Neexistujuceho dobre platiaceho ).Pireti tu niesu od toho aby plnili volu naroda ceskeho.Pirati su tu preto aby sa naplnila voľa sväteho Georga S. NDP.Vôla nositela svetlych zajtrajskov,tisic rocneho pokoja a mieru na tejto zemi.Z Afganistanu ho vyhnali ,ma teraz dost casu sa venovat Europe az kym nezdochne... 3

josefnovak_36 piráti byly vždycky neřádi. Jde je srovnat s teroristy IS. 3

piráti, homosexualita, europoslanci, tomáš zdechovský, pirátská strana, lgbt, evropský parlament, česká republika, eu, maďarsko